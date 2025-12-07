Partita avvincente quella andata in scena al “Città dell’Aria” tra il Guidonia Montecelio e la Juventus Next Gen valida per la diciassettesima giornata della Serie C: risultato finale di 1-1 lascia il sorprendente Guidonia Montecelio ancora al quarto posto del Girone B, mentre la squadra giovanile della Juventus si trova un punto sotto rispetto al decimo posto, l'ultimo valido per l'accesso ai play-off.

La cronaca della partita

Nella squadra laziale mister Ciro Ginestra non cambia nessuno degli undici scesi in campo nella vittoriosa trasferta di Terni, puntando ancora davanti sul duo Bernardotto e Spavone.

Un solo cambio invece per i bianconeri di Brambilla rispetto alla partita di settimana scorsa contro il Perugia, con Cudrig che lascia il posto nell'undici iniziale a Deme.

L’avvio è da subito in salita per gli ospiti: dopo appena quattro minuti Bernardotto colpisce la traversa con un sinistro potente in area. I padroni di casa continuano a spingere e, grazie a Spavone, Tascone e Mastrantonio, creano un’altra clamorosa occasione, sprecata a pochi passi dalla porta. La Juventus fatica a trovare ritmo, idee e precisione. Il primo vero lampo arriva all’11’, quando Guerra pennella un cross per Mazur, che però non riesce a controllare e vanifica una grande opportunità. Poco dopo il Guidonia reclama un rigore per un presunto tocco di mano su corner, ma dopo confronto con i collaboratori l’arbitro decide di lasciar proseguire.

Nel finale di frazione aumenta la tensione: un contrasto duro porta il direttore di gara a consultare il monitor FVS per valutare un possibile rosso a Guerra, che alla fine se la cava con un’ammonizione. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo sullo 0-0.

La seconda metà di gara si apre in maniera scoppiettante. In meno di tre minuti prima Mastrantonio sfiora il gol e poi al 50’, il Guidonia trova il vantaggio: Tessiore, da poco entrato in campo, si coordina alla perfezione e, in rovesciata, batte il portiere bianconero su un cross dalla sinistra, facendo esplodere il pubblico di casa. La reazione juventina fatica a decollare, poi diventa più convinta con il passare dei minuti: Puczka ci prova su punizione, mentre Zuppel raddoppia per i laziali, gol poi annullato per fuorigioco dopo revisione FVS.

Poi Brambilla cambia l’assetto inserendo Okoro e Amaradio, e proprio quest’ultimo diventa decisivo. All’84’ Puczka mette un cross millimetrico, Guerra fa da sponda e Amaradio, tutto solo davanti alla porta, firma l’1-1 che rimette tutto in parità. Nei minuti conclusivi del match entrambe le squadre provano a esporsi, senza però trovare il guizzo vincente. Finisce così la partita, con un punto a testa utile a muovere la classifica.

Nella prossima giornata il Guidonia Montecelio ospiterà l’Ascoli, mentre la Juventus Next Gen se la vedrà con la Pianese.