Oltre 45 mila spettatori complessivi con Catania–Benevento e il derby Salernitana–Casertana che trainano la passione del Sud. Ancora una volta tanti spettatori nelle gare di Serie C nel meridione.

Il girone C di Serie C continua a confermarsi il più caldo e seguito d’Italia. L’ultimo turno di campionato ha fatto registrare un autentico boom di presenze sugli spalti, grazie soprattutto a due sfide di cartello che hanno monopolizzato l’attenzione del weekend: Catania–Benevento, vinta dagli etnei davanti a quasi 20 mila spettatori, e il derby campano Salernitana–Casertana, disputato in un Arechi gremito.

Il Massimino torna a ruggire: 19.805 a Catania

Il dato più alto arriva dal “Massimino”, dove 19.805 tifosi hanno spinto il Catania al successo sul Benevento, con 292 sostenitori sanniti presenti nel settore ospiti.

L’atmosfera è stata da categoria superiore, con il pubblico di casa che ha risposto con entusiasmo a una delle partite più attese della stagione. Una serata di calcio vero, che ha confermato quanto la piazza rossazzurra resti una delle più calorose e appassionate.

Derby campano con tanta passione

Anche a Salerno lo spettacolo sugli spalti non è mancato. Il derby Salernitana–Casertana ha portato 13.468 spettatori all’Arechi, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi ospiti.

Il tifo granata ha comunque regalato una cornice suggestiva e vibrante, in una sfida che ha rievocato antiche rivalità e acceso l’entusiasmo della piazza.

Buoni numeri anche nel resto del girone

Dietro le due partite di punta, altre piazze storiche del Sud hanno offerto risposte incoraggianti.

A Siracusa, il match con il Casarano ha fatto registrare 2.750 presenze, con 95 ospiti pugliesi, mentre a Trapani i tifosi accorsi per la sfida contro l’Audace Cerignola sono stati 2.581 (33 nel settore ospiti).

Al “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, per Cavese–Crotone, si sono contati 2.500 spettatori, tra cui 90 sostenitori calabresi, confermando il ritrovato entusiasmo dei metelliani dopo un periodo positivo.

A Monopoli, la gara contro il Giugliano ha richiamato 2.071 spettatori (55 ospiti), mentre a Foggia il pubblico del “Pino Zaccheria” ha risposto con 1.346 presenze, tra cui 70 provenienti da Altamura.

Nonostante le difficoltà stagionali, i rossoneri continuano a mantenere uno zoccolo duro di tifosi fedeli.

L'elenco spettatori nel girone C di Serie C all'11° turno

A Cosenza, contro il Potenza, si sono contati 650 spettatori (164 ospiti); l’Atalanta U23 ha ospitato il Picerno davanti a 303 spettatori (16 ospiti); chiude la giornata Sorrento–Latina, con 220 presenze complessive (32 nel settore ospiti) con l'annoso problema del Sorrento che gioca lontano da casa.

Ecco il quadro completo:

Catania – Benevento: 19.805 (292)

Salernitana – Casertana: 13.468 (vietata)

Siracusa – Casarano: 2.750 (95)

Trapani – A. Cerignola: 2.581 (33)

Cavese – Crotone: 2.500 (90)

Monopoli – Giugliano: 2.071 (55)

Foggia – Altamura: 1.346 (70, fid.)

Cosenza – Potenza: 650 (164)

Atalanta U23 – Picerno: 303 (16)

Sorrento – Latina: 220 (32)

La somma complessiva delle presenze supera 45.000 spettatori, un dato che conferma l’eccezionale vitalità del girone C.

Tra piazze storiche, rivalità accese e passione popolare, il calcio del Sud continua a rappresentare un patrimonio unico per l’intera Serie C. Se il trend dovesse proseguire su questi livelli, il girone C chiuderà probabilmente la stagione come il più seguito d’Italia, a dimostrazione che – da Catania a Benevento, da Salerno a Cava – la voglia di calcio vero, vissuto sugli spalti, non è mai venuta meno.