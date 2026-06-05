La nuova Serie A è pronta a prendere forma. Oggi alle 18:30, nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, verrà presentato il calendario del campionato 2026/27 durante il Festival della Serie A. Come già accaduto nella scorsa stagione, il torneo italiano sarà il primo tra i cinque principali campionati europei a svelare il proprio cammino completo.

Le date della Serie A 2026-27

La stagione scatterà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, con 38 giornate e 380 partite complessive. Sono previsti due turni infrasettimanali, fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027, oltre alle soste dedicate agli impegni delle nazionali.

Tra le principali novità annunciate dalla Lega Serie A c'è l'aggiornamento dell'algoritmo che comporrà il calendario. Per la prima volta saranno presi in considerazione anche alcuni grandi eventi tennistici, con l'obiettivo di limitare sovrapposizioni e criticità organizzative nelle città coinvolte.

Validi i criteri delle ultime stagioni

Resteranno invece validi i criteri già adottati nelle ultime stagioni: alternanza casa-trasferta per quanto possibile, derby distribuiti in giornate differenti e attenzione particolare alle squadre impegnate nelle competizioni europee. Il calendario continuerà inoltre a essere asimmetrico, con un girone di ritorno che non replicherà l'ordine delle gare dell'andata.

Curiosità per le neopromosse

Grande curiosità anche per le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza, pronte a misurarsi nuovamente con il massimo campionato. Da oggi tifosi, società e addetti ai lavori potranno iniziare a segnare sul calendario le date più attese della stagione, dai big match ai derby che promettono spettacolo e tensione fino all'ultima giornata.

Con la pubblicazione del calendario prenderà già ufficialmente il via il conto alla rovescia verso la Serie A 2026/27. Tra sfide di cartello, derby attesissimi e una corsa scudetto che si preannuncia combattuta, tifosi e società potranno finalmente conoscere il percorso che li attende. L'appuntamento di Parma rappresenta il primo vero passo della nuova stagione, destinata ancora una volta a regalare emozioni, rivalità e spettacolo sui campi di tutta Italia.