Domenica di emozioni e sorprese all’Olimpico, dove la Lazio ha firmato l’impresa battendo la Juventus per 1-0 nel big match di giornata. Una vittoria pesante, arrivata grazie al gol di Basic, che rilancia i biancocelesti dopo un avvio di stagione complicato e mette invece nei guai i bianconeri di Tudor, sempre più in difficoltà e ora con la panchina che comincia a tremare.

Lazio, la squadra di Sarri ritrova la vittoria nel momento più complicato della stagione

La Lazio rialza la testa nel momento più difficile e lo fa nel modo più inatteso: superando la Juventus per 1-0 nel big match domenicale dell'ottava giornata di Serie A.

A decidere la sfida dell’Olimpico è stato un guizzo di Toma Basic al nono minuto del primo tempo, su preciso assist di Cataldi. Una rete che vale oro per la squadra di Maurizio Sarri, che ritrova finalmente una vittoria di prestigio e torna a respirare dopo settimane complicate.

Il successo contro i bianconeri rappresenta la prima grande impresa stagionale per i biancocelesti, che salgono così a quota 11 punti in classifica. Un risultato tanto sorprendente quanto fondamentale, arrivato nonostante le assenze pesanti di Castellanos, Cancellieri e Nuno Tavares. Proprio la capacità della Lazio di compattarsi e soffrire, mostrando un’inedita solidità difensiva, è il segnale che Sarri e i suoi tifosi attendevano.

Juventus, un KO che fa male alla classifica e fa tremare di nuovo Tudor

Tutt’altra storia invece in casa Juventus. Dopo i KO contro Como e Real Madrid in Champions League, la squadra di Igor Tudor era chiamata a una reazione d’orgoglio. Ma la prestazione dell’Olimpico ha lasciato ancora una volta l’amaro in bocca. I bianconeri, apparsi non sempre fluidi nel corso del match, sono pur riusciti a mettere in difficoltà Provedel, creando anche diverse occasioni da gol mai però finalizzate.

Quello di Roma è quindi il terzo stop consecutivo per la Juventus, ferma a quota 12 punti, che apre scenari preoccupanti per il tecnico croato, la cui panchina inizia a traballare pericolosamente. La dirigenza bianconera aveva individuato nella trasferta nella Capitale una gara spartiacque e la sconfitta complica non poco la posizione dell’ex Verona e Marsiglia.

Ora l’appuntamento chiave sarà il turno infrasettimanale contro l’Udinese allo Stadium: una partita che, secondo indiscrezioni, potrebbe decidere il futuro di Tudor. Un altro passo falso, e il cambio in panchina diventerebbe più di un’ipotesi.

Intanto, all’Olimpico, la Lazio si gode la notte perfetta: tre punti, una prestazione di carattere e la sensazione di aver ritrovato sé stessa. Per Sarri, forse, è l’inizio di una nuova stagione.