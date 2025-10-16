Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha parlato su YouTube della Juventus, smentendo le indiscrezioni che vorrebbero John Elkann disposto a cedere il club bianconero.

Juventus, Tolomei smentisce: 'Il club è in vendita? Non mi risulta'

In queste ore si sta spargendo a macchia d'olio l'indiscrezione che vorrebbe l'ad di Exor, John Elkann, pronto a cedere il pacchetto azionario della Juventus. Una notizia che avrebbe del clamoroso e di cui ha voluto parlare su YouTube il giornalista Guido Tolomei: "La Juventus è in vendita? Non mi risulta che in queste ore si stia facendo un particolare scouting rispetto a possibili compratori.

Anzi, mi risulta che, fino a qualche mese fa, c'era stato un personaggio che si era palesato, esplorando la possibilità di inserirsi in maniera importante nella Juventus, magari anche acquistando il club a titolo definitivo. Un tentativo che non è stato ben visto alla Continassa, anche perché non basta soltanto avere i soldi per entrare in un club, ma devi sottostare a una serie di cose e punti di vista che stabilisce il proprietario. Quindi, la vendita della Juventus è una roba molto delicata che per John Elkann comprende anche un altro fattore: prendersi la responsabilità di privarsi volontariamente dell'asset al quale suo nonno era più legato sentimentalmente".

Tolomei ha proseguito: "Parliamo di un affare molto delicato, che va decisamente oltre la mera questione economica.

Poi certamente, rispetto all'ultimo presidente che è stato in carica, Andrea Agnelli, si percepisce un differente legame emotivo con John Elkann. Però, dire che la Juventus oggi è in vendita, sarebbe come dare retta a chi sostiene che Tudor nel mese di ottobre sarebbe già finito sul banco degli imputati per i risultati della squadra. Ovviamente, se un domani dovesse palesarsi alla Continassa un gruppo solido e pronto a rilevare il club, promettendo di mantenerlo ai piani alti del calcio internazionale, non posso dire che Elkann rifiuterebbe seccamente. Detto questo, però, oggi la Juve non è in vendita più di quanto lo fosse un mese fa. È gestita da un manager che di soldi ne ha messi tanti e al quale non darei troppe colpe per come sta andando la squadra".

Juve, i tifosi rispondono a Tolomei: 'È arrivata l'ora di vendere e lasciare'

Le parole di Tolomei hanno acceso la discussione sul web: "La Juve è un asset che per anni ha dato alla proprietà modo di far divertire i propri dipendenti e in qualche modo anche la politica benevola. Da Calciopoli allo scandalo plusvalenze, hanno dimostrato che la proprietà è solo un nano politico come l'Europa. Forte economicamente, ma senza alcun vero potere reale, tanto è vero che gli scandali personali non hanno mai permesso di difendersi degnamente dalle vergognose e inique sentenze. Le cose personali hanno prevalso, e quindi è ora di vendere e lasciare", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Io non so se la venderà. La cosa certa è che l’ha già svergognata ogni volta che se n’è presentata l’occasione, ovvero due, dicendo: 'Noi non siamo il problema, ma la soluzione. Ovvero, fateci come volete voi'".