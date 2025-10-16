Il nome di Neymar Jr torna prepotentemente nel panorama del calciomercato italiano, nonostante le complicazioni legate all’età e agli acciacchi fisici. Secondo quanto riportato da SportMediaset, tra aprile e maggio scorsi l’entourage dell’attaccante avrebbe presentato anche all’ Inter una proposta concreta per il suo cartellino. Il club nerazzurro, tuttavia, avrebbe declinato l’offerta, citando motivazioni di natura economica e dubbi sulle condizioni fisiche del brasiliano.

L’Inter, impegnata in un mercato già gravoso su altri fronti, non ha ritenuto opportuno rischiare capitali e risorse su un acquisto che avrebbe potuto rivelarsi un boomerang.

La risposta sarebbe stata un secco “no grazie”, malgrado l’intenzione del brasiliano di rientrare nel calcio europeo e di farsi trovare pronto in vista del prossimo mondiale. Ma con l'apertura del mercato di gennaio lo scenario potrebbe cambiare.

Neymar in scadenza, il brasiliano ha voglia di Europa

Un elemento cruciale è rappresentato dalla scadenza contrattuale di Neymar con il Santos: il 31 dicembre sarà libero da vincoli contrattuali e potrà firmare con un altro club come “svincolato”. Questo status apre scenari intriganti per gennaio, quando chiunque potrà avvicinarsi a lui senza dover versare alcun indennizzo al club brasiliano.

Tuttavia, nonostante la libertà di firma, restano ostacoli non da poco.

Da un lato c’è il nodo dell’extra-comunitario: ogni squadra italiana deve gestire attentamente gli slot disponibili per giocatori provenienti da paesi extra UE. Dall’altro lato, pesano i precedenti infortuni: Neymar ha vissuto stagioni complicate, con problemi muscolari e la recente rottura del legamento crociato (ottobre 2023) che ancora suscita cautela nei potenziali acquirenti. Il quadro tattico è un altro aspetto da considerare. Un giocatore del calibro di Neymar porta con sé una personalità e un peso qualitativo enorme, ma anche delle variabili sul piano della gestione.

Non solo Inter, le altre ipotesi per Neymar

Guardando al futuro: a gennaio, col brasiliano libero, inevitabilmente qualcosa si muoverà.

Squadre italiane e straniere potrebbero tornare a sondare il terreno. In Italia, tra i club che in passato hanno manifestato interesse figura il Napoli, che avrebbe valutato Neymar prima dell’affermazione del colpo De Bruyne. Tuttavia, l’operazione alla fine è stata scartata, anche per ragioni di stabilità tattica e perplessità sullo stato fisico del giocatore.

In prospettiva, l’Inter potrebbe tornare alla carica solamente se il brasiliano dimostrerà di aver superato i problemi fisici e se i costi contrattuali saranno compatibili con il bilancio e la filosofia sportiva. Dopo il “no” iniziale, resta la possibilità che l’offerta venga riproposta con termini più cauti: contratto a breve termine, clausole legate alle presenze, ingaggio modulato.

Per l’Inter, che ha già riflettuto sull'affare e ha scelto per ora di restare fuori, l’occasione potrebbe tornare nel mercato invernale, ma solo se tutte le condizioni — economiche, fisiche, tattiche — si allineeranno perfettamente.