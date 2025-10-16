La Juventus ha comunicato nella sua relazione annuale di bilancio che la UEFA ha aperto un procedimento a carico del club per una presunta violazione delle regole del Fair Play finanziario. Si tratta di una questione che, secondo quanto spiegato dalla società bianconera, non dovrebbe comunque portare a conseguenze particolarmente gravi sul piano economico. Nel documento, infatti, la Juventus ha precisato: “Potrebbe dare origine a una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante)”.

Decisione attesa nella primavera 2026

Secondo quanto emerge, dunque, la società si aspetta una sanzione di entità contenuta, anche se al momento non è possibile stabilire con precisione quale sarà l’importo. Tuttavia, non si può escludere che la UEFA possa eventualmente imporre anche qualche forma di restrizione legata alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni europee. L’esito del procedimento, come riportato nella relazione fatta dalla Juventus, è atteso per la primavera del 2026, quando il club conoscerà nel dettaglio la decisione finale dell’organo di controllo europeo.

Il tema del Fair Play finanziario è stato affrontato anche di recente da Damien Comolli, direttore generale della Juventus, a margine del sorteggio per la fase a gironi di Champions League.

Il dirigente francese aveva sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio finanziario rigoroso per i prossimi anni, spiegando come il club bianconero dovrà muoversi con cautela sul mercato e rispettare i paletti imposti dalle normative UEFA. L’obiettivo è quello di evitare ulteriori sanzioni e garantire una gestione sostenibile nel lungo periodo.

Rugani favorito per sostituire Bremer

Mentre sul fronte societario la Juventus attende sviluppi, sul campo la squadra allenata da Igor Tudor ha ripreso ad allenarsi alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato contro il Como. Dopo la pausa per le nazionali, il tecnico croato ha ritrovato a disposizione tutti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ma deve fare i conti con un’emergenza difensiva che complica i piani.

L’assenza di Bremer, fermato da un problema al ginocchio, costringerà Tudor a ridisegnare la linea arretrata. Daniele Rugani sembra al momento il principale candidato per prendere il posto del brasiliano al centro della difesa, mentre al suo fianco si giocano una maglia da titolare Kelly, Kalulu e Gatti. Il tecnico valuterà nei prossimi giorni la condizione di ciascuno per individuare la soluzione più affidabile.

C’è poi un’altra possibile novità tattica: Kalulu, solitamente impiegato in posizione più avanzata, potrebbe tornare stabilmente a giocare da difensore puro, lasciando così il ruolo di esterno a centrocampo a uno tra João Mario e Cambiaso. Una scelta che dipenderà anche dalle condizioni fisiche dei singoli e dalle esigenze legate alla gestione degli impegni ravvicinati tra campionato e coppe europee.