Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale sottolinea come la Juventus, qualora continuasse con questo rollino di marcia, rischierebbe seriamente di fare una stagione anonima simile a quella precedente.

Juventus, Vaciago: 'C'é il rischio di fare i risultati della scorsa stagione e quindi di buttare un'altra annata'

Il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale parla della Juventus e di quello che paradossalmente sembrerebbe essere il principale problema dei bianconeri, il reparto offensivo: "La Juventus non aveva molti soldi da spendere nel mercato estivo e li ha investiti praticamente tutti in attacco.

Non è stato rinforzato il centrocampo e neanche la difesa, dove si contava sul rientro di Bremer. A questo punto però la Juventus ha un problema, paradossalmente, in attacco: perché David e Openda non segnano. Zhegrova è ancora un oggetto misterioso e Vlahovic dopo un inizio incoraggiante si sta avvitando sugli standard delle ultime stagioni.

Per cui la squadra risulta essere sulle spalle di Yildiz e Conceicao. Il turco sta mostrando dei segni di stanchezza perché tira la carretta da due mesi. A questo punto se David e Openda non iniziano a fare gol, non iniziano a segnare, la Juventus si può dire che sostanzialmente è quella dell'anno scorso, quindi rischia di avere risultati uguali a quelli dell'anno passato".

Vaciago ha proseguito: "Sarebbe quindi un problema perché si tratterebbe di un'altra stagione buttata senza costruire qualcosa di solido e quindi dover ricominciare ancora una volta da zero in estate. E' presto per tracciare dei giudizi così pesanti, ma è indubbio che il bilancio alla seconda sosta internazionale non è certamente positivo. Si può fare qualcosa, ma servono soluzioni tattiche più brillanti e soprattutto il salto di qualità dei singoli che finora sono mancati. Due parole sul Milan che ha fatto qualcosa di più della Juventus, però sicuramente non ha mostrato quelle qualità che possono far pensare a una squadra che mette in difficoltà il Napoli o l'Inter nella lotta allo scudetto.

Ma anche qui è presto per giudicare".

Le parole di Vaciago hanno acceso il dibattito sul web: 'Hanno speso per prendere attaccanti che sbagliano a porta vuota'

I tifosi della Juve hanno risposto alle parole di Vaciago: "Ha speso per l'attacco, prendendo chi? Due che neppure a porta vuota e a un metro riescono a segnare. Evidentemente l'algoritmo era in ferie con Comolli. Era invece da prendere un direttore sportivo italiano, ce ne sono un mucchio, capaci e competenti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Se Elkann non si convince ad eleggere un presidente juventino competente continuerà a spendere soldi senza progetti. Del Piero for president".