La Juventus sogna un grandissimo colpo per il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'intenzione della società juventina è quello di aumentare il tasso tecnico e di leadership in mezzo al campo così da poter competere in Italia ed in Europa. Oltre Sandro Tonali, l'altro grande obiettivo risponde al nome di Federico Valverde, centrocampista uruguaiano e faro del Real Madrid.

Sogno Valverde per la mediana

Sia con Ancelotti che con Xabi Alonso, il classe 98 ha un ruolo da assoluto protagonista nel Real visto il suo grande attaccamento alla maglia e le sue prestazioni di grande spessore.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club bianconero starebbe cullando questo sogno viste le cifre importanti di un'eventuale operazione che si aggirano attorno ai 70-80 milioni di euro oltre ad un ingaggio da top player. Quindi al momento non si può parlare di una reale trattativa ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe provare ad intavolare un potenziale discorso tramite alcune cessioni come quella di Koopmeiners. Difficile che un'eventuale trattativa sia collegata all'interesse dei Merengues per Bremer con il Real che sarebbe pronto ad un'offerta vicina ai 60 milioni per giugno. Valverebbe rappresenterebbe un colpo a cinque stelle per il centrocampo della Juventus e darebbe tecnica, fisicità e personalità.

Inoltre, il 28enne uruguaiano può occupare diverse posizioni in campo; può svolgere il ruolo di diga davanti alla difesa, di mezz'ala ma anche di esterno e di trequartista viste le sue capacità di inserimento.

Il colpo Valverde resta quindi difficile per la Juventus che valuta anche profili più accessibili dal punto di vista economico come Sergej Milinkovic Savic e Davide Frattesi.

Non tramonta la pista Lookman per gennaio

Oltre al mercato estivo, la Juventus inizia a valutare le prime opportunità per il mercato invernale. Molto se non tutto gira attorno al futuro di Dusan Vlahovic nel mirino di diversi top club europei e che potrebbe lasciare Torino già a gennaio di fronte ad un'offerta vicina ai 25 milioni.

I bianconeri valutano così le possibili alternative al numero nove serbo e tra queste non è del tutto tramontata la pista che porta ad Ademola Lookman. Nonostante il reintegro, l'Atalanta potrebbe prendere in considerazione delle offerte a gennaio; offerte che potrebbero avvicinarsi ai 40 milioni di euro cifra inferiore rispetto ai 45-50 richieste a giugno.

Il numero undici della Dea non è il solo profilo monitorato dalla Vecchia Signora che segue la situazione di Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal per giocare con maggiore continuità. Discorso simile anche per Joshua Zirzkee non una prima di Amorim al Manchester United.