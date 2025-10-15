Archiviata la sosta dedicata alle Nazionali, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato con l'obiettivo di ritornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Domenica 19 ottobre alle ore 12:30, i bianconeri saranno di scena allo Stadio Sinigaglia per sfidare i padroni di casa del Como. Igor Tudor conferma il suo 3-4-2-1 ed è pronto a lanciare Jonathan David dall'inizio, mentre Fabregas si affida alla classe e all'estro di Nico Paz.

3-4-2-1 per Tudor, conferma per Yildiz e Conceicao

Nonostante gli ultimi risultati non esaltanti, mister Tudor continuerà ad utilizzare il suo collaudato 3-4-2-1 ma con qualche dubbio di formazione.

Il primo è legato al sostituto di Gleison Bremer che starà fuori per diverso tempo visto il problema al menisco. Il sostituto ideale è Rugani che ha offerto una buona prestazione contro il Milan; l'ex Empoli si candida ad una maglia da titolare accanto a Kelly e Gatti.

A centrocampo rientro importante è quello di Thuram che ha smaltito il problema al polpaccio. Il francese farà coppia con capitan Locatelli mentre sulle corsie esterne si va verso la conferma di Kalulu e Cambiaso. Ancora panchina per Teun Koopmeiners.

In attacco la certezza è Kenan Yildiz reduce da tre reti con la Nazionale. Il numero 10 e Conceicao sembrerebbero intoccabili e dovrebbero completare il reparto assieme a Jonathan David, che pare in vantaggio su Dusan Vlahovic per completare il tridente.

Como, 4-2-3-1 per Fabregas: conferma per Paz e Douvikas

Il Como ha iniziato bene la stagione e arriva da risultati importanti lcome la vittoria sulla Fiorentina e il pari con l'Atalanta. La formazione di Fabregas va alla ricerca di un risultato positivo anche contro la Juventus per confermarsi nelle posizioni alte della classifica.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico spagnolo è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 ma con molti dubbi di formazioni legate alle condizioni di alcuni giocatori non del tutto al top. Infatti oltre a Diao non ancora recuperato ed alla squalifica di Rodriguez, ci sono da monitorare le condizioni di Kuhn ed Addai non al meglio. Fabregas potrebbe optare con l'inserimento di Vojvoda sulla trequarti ed una chance importante per Baturina.

Intoccabile Nico Paz, autore di tre reti in campionato e pronto ad azionare Douvikas che resta in vantaggio su Morata.

In difesa si va verso la conferma della coppia formata da Ramon e Diego Carlos, mentre sulle corsie spazio a Posch e Valle. Tra i pali è confermato Butez.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 21 i precedenti tra le due compagini e la Juventus in vantaggio, con ben 12 vittorie contro nessun successo da parte del Como. Nella passata stagione furono i bianconeri a imporsi 2-1 con la doppietta firmata da Kolo Muani che ribaltò l'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Diao. Allo Stadium invece finì con secco 3-0 con le reti di Cambiaso, Weah e Mbangula.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, D.Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David.