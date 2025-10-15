Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato sia Milan che Juventus avrebbero messo gli occhi addosso a Kim Min-jae, forte difensore centrale coreano ex Napoli, che a gennaio potrebbe lasciare il Bayern Monaco per trovare maggiore spazio altrove.

Il mercato di gennaio si avvicina, Juventus e Milan mettono nel mirino Kim del Bayern Monaco

Con l’avvicinarsi del mercato di riparazione di gennaio, le grandi del calcio italiano iniziano a muovere le prime pedine. Le dirigenze stanno valutando profili utili a rinforzare le rispettive rose, e tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore spicca quello di Kim Min-jae, difensore coreano attualmente in forza al Bayern Monaco.

Il centrale ex Napoli, protagonista assoluto dello scudetto conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti, sta vivendo un periodo complesso in Germania. La concorrenza interna con compagni di reparto del calibro di Tah e Upamecano gli ha ridotto drasticamente lo spazio in campo e quindi l’idea di un addio già a gennaio non appare più così remota.

Secondo alcune indiscrezioni, Milan e Juventus avrebbero quindi manifestato un primo interesse, sondando la disponibilità del giocatore e del club bavarese. Entrambe le società italiane sarebbero alla ricerca di un difensore affidabile, capace di garantire esperienza internazionale e solidità nel reparto arretrato. Kim rappresenterebbe, in questo senso, un profilo ideale: conosce bene la Serie A, ha già dimostrato di sapersi adattare rapidamente e conserva un’elevata reputazione tra gli addetti ai lavori.

Kim, un'operazione di calciomercato non semplice per costi complessivi

L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il Bayern Monaco valuta il giocatore circa 35 milioni di euro, una cifra difficile da sostenere nel mercato di gennaio. Più plausibile, quindi, l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe a Milan o Juventus di dilazionare l’investimento.

Altro nodo importante è rappresentato dall’ingaggio: Kim percepisce attualmente 6 milioni di euro netti a stagione, somma che dovrebbe essere ridimensionata nel caso di un trasferimento invernale, considerato che parte dello stipendio è già stata coperta dal club tedesco.

La volontà del giocatore potrebbe però risultare decisiva.

In vista del Mondiale 2026, Kim è intenzionato a ritrovare continuità e visibilità in campo, elementi che in questo momento sembrano mancargli al Bayern. La Serie A, dove ha lasciato ottimi ricordi e tanti estimatori, potrebbe quindi rappresentare il palcoscenico perfetto per rilanciarsi.