Dopo il pareggio amaro in Champions contro il Villarreal, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato con l'obiettivo di ritornare alla vittoria. Domenica ore 20:45, big match all'Allianz Stadium con la Vecchia Signora che ospita il Milan dei grandi ex, Allegri e Rabiot. Tudor ritrova Bremer che dovrebbe partire dal primo minuto oltre a rilanciare Yildiz e Conceicao in attacco.

3-4-2-1 per Tudor, Conceicao e Yildiz sulla trequarti

Il modulo sarà il canonico 3-4-2-1 con mister Tudor che dovrebbe effettuare delle modifiche rispetto all'undici sceso in campo contro il Sottomarino giallo.

La prima è legato al rientro dal primo minuto di Conceicao, apparso in grande condizione. Il portoghese dovrebbe completare la trequarti assieme a Kenan Yildiz. Il dubbio principale riguarda l'attaccante che completerà il tridente con Dusan Vlahovic, al momento in vantaggio su David ed Openda. Il serbo è stato un obiettivo di mercato proprio del Milan che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri per completare il reparto offensivo in estate.

In difesa sempre più probabile il rientro di Gleison Bremer. Dopo aver saltato la sfida di Champions, il brasiliano dovrebbe guidare la retroguardia assieme a Gatti e a Kelly. Da monitorare le condizioni di Thuram che potrebbe recuperare dal problema al polpaccio accusato contro l'Atalanta.

In caso di forfait da parte del centrocampista francese, si va verso la conferma di McKennie e capitan Locatelli mentre sulle fasce spazio a Kalulu e Cambiaso.

Milan, 3-5-2 per Allegri: ballottaggio Gimenez-Leao

Dopo la grande vittoria contro il Napoli, il Milan di Max Allegri vuole dare continuità all'ottimo momento in campionato e conquistare punti importanti anche nel big match contro la Juventus.

Per quanto concerne la possibile formazione, il sistema tattico sarà il 3-5-2 con il tecnico rossonero che ha un solo dubbio legato alla presenza dal primo minuto di Rafa Leao. Il portoghese sta crescendo dal punto di vista fisico ed insidia Gimenez. Al momento il messicano resta in vantaggio ma il ballottaggio potrebbe coesistere fino alla fine.

Intoccabile Cristian Pulisic, autore di 4 reti in campionato e vero trascinatore dei rossoneri.

A centrocampo, fari puntati sull'altro grande ex, ovvero Adrien Rabiot che dovrebbe comporre la mediana assieme a Modric e Fofana. Sulle corsie out Estupinian causa squalifica, con Bartesaghi che si candida ad una maglia da titolare. Sulla corsia opposta confermatissimo Saelemakers che, in estate, era stato accostato proprio alla Juventus in un eventuale scambio con Vlahovic.

In difesa, da monitorare le condizioni di Tomori che resta in dubbio. In caso di forfait da parte dell'inglese, spazio a De Winter assieme a Gabbia e Pavlovic. In porta confermatissimo Maignan.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 160 i precedenti tra le due compagini, con i bianconeri avanti viste le 58 vittorie contro le 48 da parte del Diavolo.

Nell'ultimo incrocio fu proprio la Vecchia Signora ad imporsi con un secco 2-0 grazie alle reti di Weah e Mbangula.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.

Milan(3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.