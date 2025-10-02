Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un post su X alla Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia evidenti difetti strutturali. Anche il giornalista Paolo Rossi ha commentato su X la Vecchia Signora e il 2-2 con il Villarreal.

Juventus, Ravezzani: 'Sembra evidente che questa squadra sia costruita male e che Tudor non debba insistere con Koop'

Fabio Ravezzani ha scritto un post sul proprio account X dedicato alla Juventus e ai problemi strutturali di cui il club bianconero soffrirebbe: "Mi pare evidente che la Juve sia mal costruita (troppe mezze punte, pochi centrocampisti) e che Tudor sbagli nell’insistere su Koop, sempre fuori registro.

Ma materiale umano ce n’è. 3 pari di fila sono un atto d’accusa. Era sbagliato parlare di arbitri e calendari o celebrare l’1-1".

Ravezzani, in un secondo post, si è poi focalizzato sul 2-2 ottenuto dai bianconeri nella sfida di Champions League sul campo del Villarreal: "Juve che gioca una partita intensa. Soffre nel primo tempo, si riscatta nella ripresa grazie a Conceicao incontenibile. Quando tutto sembrava andare per il meglio, il pari di Veiga. Locatelli tra i migliori, Yildiz sempre propositivo. Koop e David disastrosi. Malino Cambiaso".

Juventus, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Qualcuno mi dovrebbe spiegare cosa è successo a Koop'

Il messaggio di Ravezzani dedicato alle mancanze della Juventus ha acceso il dibattito sul web: "Qualcuno un giorno spiegherà cosa sia successo a Koop: prima era la pressione, poi Motta, e ora?

Non sarà mai stato un fenomeno, ma per tutti gli addetti ai lavori era un ottimo giocatore. Io, come sempre, ho iniziato a seguirlo da quando è alla Juve e sono basito", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La Juve sembra il Milan, gestita allo stesso modo. L’unica differenza è che quest’anno i rossoneri hanno azzeccato due giocatori quasi per caso: Modric, che a 40 anni non era affatto scontato, e Rabiot, preso l’ultimo giorno di mercato in maniera casuale, dando così un senso alla squadra".

Juve, Paolo Rossi: 'I finali ci hanno sorriso tante volte, stavolta è successo il contrario'

Della gara fra Juve e Villarreal ha scritto su X anche il giornalista Paolo Rossi: "I finali ci hanno sorriso troppe volte, ma stavolta è accaduto il contrario.

Non meritavamo di più: primo tempo molto brutto, ripresa fatta di exploit personali e di una sola vera bella azione, la traversa di David. Restiamo ancora una squadra inespressa". Rossi fa riferimento alla vittoria ottenuta dalla Juve contro l'Inter quasi a fine gara e il pareggio strappato col Borussia Dortmund nei minuti di recupero grazie al gol di Kelly.