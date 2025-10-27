Rivoluzione in casa Juventus dopo il ko contro la Lazio che è costato la panchina ad Igor Tudor. Nel turno infrasettimanale, i bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium l'Udinese di Kosta Runjaic, reduce dal successo casalingo contro il Lecce. Sulla panchina della Vecchia Signora siederà Massimo Brambilla pronto a rilanciare Kenan Yildiz dal primo minuto.

Juve, ballottaggio Vlahovic-David in attacco

Massimo Brambilla, che fino a questo momento ha allenato la Juventus Next Gen, avrà un compito difficile, ovvero quello di guidare la prima squadra al successo casalingo nella gara infrasettimanale contro l'Udinese.

Il tecnico bianconero dovrebbe mandare in campo Kenan Yildiz dal 1' minuto. Il numero dieci dovrebbe completare la trequarti assieme a Conceicao; ballottaggio invece per quanto riguarda il ruolo di punta centrale con Dusan Vlahovic che sembrerebbe al momento favorito su David.

A centrocampo si segnala un altro rientro importante, quello di Thuram. Il centrocampista francese dovrebbe agire in coppia con Locatelli. Tutto confermato sulle corsie esterne, dove agiranno Cambiaso e Kalulu mentre in difesa possibile chance per Rugani. In porta torna titolare Di Gregorio.

3-5-2 per Runjaic, conferma per Zaniolo e Davis

L'Udinese ha iniziato in maniera ottimale la stagione ed arriva dalla convincente vittoria casalinga contro il Lecce.

I friulani vogliono conquistare l'ennesimo risultato utile consecutivo contro una big dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Runjaic dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 3-5-2. In attacco fari puntati su Zaniolo che sta offrendo ottime prestazioni, ed è tornato al gol contro la Cremonese. Il numero dieci comporrà il tandem offensivo in coppia con Davis, autore di 3 reti in campionato. A centrocampo confermato Arthur Atta, perno della mediana friulana.

In difesa pesa l'assenza di Kristiansen. Runjaic spera di recuperare Solet, non al meglio della condizione fisica.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 98 i precedenti tra le due compagini: 67 vittorie le vittorie della Juventus, 13 i successi dell'Udinese.

La Vecchia Signora ha un ruolino di marcia importante contro i friulani visti i 12 successi negli ultimi 15 incroci. Nell'ultima sfida, la Juve si è imposta 2-0, grazie alle reti di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.

Le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola; Kabasele, Solet; Zanoli,Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.