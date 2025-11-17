Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha sottolineato tramite un video su Youtube quanto per la Juventus saranno importanti le prossime due uscite, quella in campionato sul campo della Fiorentina e quella in Champions League in trasferta contro il Bodo Glimt.

Juventus, Agresti: 'Con Fiorentina e Bodo ci giochiamo calcisticamente la vita'

Il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del prossimo futuro della Juventus ha detto: "Le prossime due gare saranno davvero importanti: con la Fiorentina siamo chiamati a fare il risultato anche per iniziare a mettere il mirino un principio di continuità.

Per me la continuità significa vincere quattro cinque gare di fila. Poi ci sarà la trasferta in Norvegia, a Bodo e quella per me è decisiva. Insomma, ci giochiamo calcisticamente parlando la vita. Perché se noi vogliamo andare al play-off di Champions dobbiamo tornare da quel campo coi 3 punti. Abbiamo buttato una marea di punti fin qui in Champions e quindi ora serve solo vincere. Quindi vediamo cosa succede, ma ora c'è da stare sul pezzo e da sperare che finalmente il mister possa incidere. Dico finalmente perché Spalletti non ha avuto la possibilità di fare tanti allenamenti alla guida della Juve completa, o almeno ce l'ha avuta ma intervallata sempre da partite. Ora c'è stato un po' più di tempo, sicuramente chi è rimasto a Torino ha avuto modo e avrà modo ancora in questi giorni di conoscere meglio il mister, il suo staff, i suoi principi, le sue idee, lavorare dal punto di vista tecnico, tattico, fisico".

Agresti ha proseguito: "Ora qua si vedrà la mano del mister o meno, ovviamente noi facciamo tutti il tifo per Spalletti che possa incidere perché questa deve essere una stagione di costruzione, non dobbiamo dare per scontato già a novembre che sia una stagione fallimentare, sicuramente tremendamente difficile, considerando anche l'esonero di Igor Tudor, sì. Ma ci sono ancora tantissime partite, ci sono delle belle serate da vivere e speriamo che quelle negative si riducano sensibilmente perché siamo già provati da questa stagione. Abbiamo già vissuto tante emozioni purtroppo negative, ma ora dobbiamo andare oltre. Perché io credo che questi giocatori abbiano sempre lavorato, anche con Tudor, ma ora serve portare a casa i risultati, portare i tifosi ad avere fiducia in queste persone, nell'allenatore, nello staff, nei calciatori, nella società".

Juve, i prossimi punti saranno determinanti

Tenendo conto delle parole espresse da Agresti, i prossimi 6 punti messi in palio per la Juventus, specie quelli in Champions League potrebbero essere determinanti per le sorti dei bianconeri. Nella massima competizione europea la vecchia signora è ferma infatti a 3 lunghezze, dopo i pareggi ottenuti con Sporting, Villarreal e Borussia. Un altro passo falso potrebbe quindi complicare in maniera evidente la qualificazione della formazione piemontese.