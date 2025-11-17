La Juventus si prepara a un mercato di gennaio particolarmente attivo sul fronte difensivo. Gli infortuni che hanno colpito il reparto nelle ultime settimane hanno infatti messo in evidenza la necessità di rinforzare la linea arretrata, soprattutto in vista della seconda parte di stagione e dei numerosi impegni ravvicinati. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Damien Comolli avrebbe già individuato alcuni profili su cui orientare la strategia bianconera, con un nome in particolare che stuzzica l’interesse della dirigenza: quello di Christian Mawissa.

La Juve vuole un difensore giovane

Il giovane difensore francese classe 2005 è una vecchia conoscenza proprio di Comolli, che lo aveva avuto sotto osservazione ai tempi del Tolosa. Successivamente Mawissa è passato al Monaco, dove sta trovando spazio e crescendo con continuità, attirando l’attenzione di diversi club europei. La Juventus lo considera un prospetto ideale per il futuro, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per una questione regolamentare: essendo nato dopo il 2003, verrebbe inserito nelle liste senza occupare una casella destinata ai giocatori over.

Tuttavia, Mawissa non è l’unico nome sul tavolo di Comolli. La società bianconera sta valutando anche profili già conosciuti dall’ambiente juventino.

Tra questi spicca Tarik Muharemovic del Sassuolo, che in passato ha già vestito la maglia della Juventus e che rappresenta una soluzione interessante per età, duttilità e margini di crescita. Un altro giocatore seguito con attenzione è Tiago Gabriel del Lecce, difensore tecnico e fisico, che si sta mettendo in evidenza in Serie A e potrebbe essere pronto al salto in una big.

La linea guida è chiara: la Juventus vuole un centrale giovane, di prospettiva, che possa crescere gradualmente all’interno della rosa e affiancarsi a un leader come Bremer, diventato punto di riferimento imprescindibile della retroguardia bianconera. L’investimento su un talento emergente risponde alla volontà del club di programmare il futuro senza rinunciare alla competitività nel presente.

Kelly verso il recupero

Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’infermeria. In vista della sfida di sabato contro la Fiorentina, Luciano Spalletti conta infatti di recuperare Lloyd Kelly. L’inglese ha continuato a lavorare alla Continassa anche durante i giorni di riposo concessi alla squadra, con l’obiettivo di rientrare il prima possibile. Il suo programma prevede il ritorno in gruppo a partire da martedì 18 novembre, così da avere quasi l’intera settimana per allenarsi regolarmente agli ordini del tecnico.

Kelly punta alla convocazione contro i viola e, nonostante il recente stop non sia stato particolarmente lungo, non è da escludere che possa addirittura partire titolare. L’ex Bournemouth è considerato uno dei punti fermi della difesa e la sua presenza rappresenterebbe una risorsa importante soprattutto in un momento di emergenza numerica.

Con il recupero di Kelly e l’arrivo imminente del mercato di gennaio, la Juventus si prepara dunque a ricalibrare il proprio reparto arretrato, combinando esigenze immediate e investimenti per il futuro. Il lavoro di Comolli sarà decisivo per individuare il profilo giusto: giovane, talentuoso e pronto per vestire la maglia bianconera.