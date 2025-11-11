Inaspettata decisione quella assunta dal Benevento Calcio nella giornata di oggi, attorno alle ore 13: l’allenatore Gaetano Auteri non è più il responsabile tecnico della prima squadra. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club annuncia lo “sollevamento dall’incarico” del tecnico.

La scelta giunge “a sorpresa”: non era stata infatti anticipata da dichiarazioni ufficiali o da segnali evidenti di rottura, rendendo l’operazione una mossa “a sorpresa” nello scenario sportivo sannita.

L’addio di Auteri si inserisce in un contesto delicato per il club giallorosso: reduce da una stagione con alti e bassi e attualmente impegnato nel campionato di Serie C, il Benevento vive un periodo in cui la continuità tecnica e la stabilità in panchina appaiono messe alla prova, nonostante il terzo posto.

Secondo quanto trapela, la scelta societaria riflette la volontà di imprimere una svolta immediata per invertire possibili tendenze negative e dare una scossa sul piano dei risultati e delle motivazioni interne.

Lo 'strappo' nonostante la vittoria

L'esonero è arrivato nonostante la vittoria di Foggia, per 3-0 da parte della squadra sannita.

Dal canto suo, Auteri – tecnico esperto, con numerose esperienze in terza serie – lascia un’eredità che dovrà essere interpretata dal suo successore: resta sulla panchina del Benevento un bagaglio di lavoro avviato e progetti non ancora compiuti. La decisione societaria appare dunque come un momento di rottura rispetto a un ciclo che la società ha ritenuto concluso o non più adeguato alle ambizioni attuali.

Il sostituto di Auteri

Al posto di Auteri la guida tecnica viene affidata a Antonio Floro Flores, il quale assume l’incarico come nuovo trainer della prima squadra. La dirigenza, nel comunicato, ringrazia Auteri “per la serietà, la dedizione e la passione” con cui ha svolto il proprio ruolo, riconoscendone “il contributo umano e professionale” e augurandogli “le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Con il cambio in panchina, il Benevento Calcio avvia da oggi una nuova fase: Floro Flores avrà il compito di riprendere la squadra, ricompattarla e guidarla verso obiettivi più coerenti con le aspettative della dirigenza e della tifoseria. La tempistica della decisione – in pieno svolgimento stagionale – sottolinea l’urgenza percepita nel club di marciare spediti verso una nuova dimensione competitiva.

Resta da vedere come reagirà la squadra nelle prossime partite, come si consoliderà il rapporto con il nuovo allenatore e quale impatto avrà questa svolta sulla classifica, sull’ambiente e sul morale della rosa. Per adesso, la “scossa” è scattata: il Benevento cambia guida tecnica e punta a rilanciare le proprie ambizioni.