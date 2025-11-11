Nelle scorse Luca Gramellini ha parlato su Youtube commentando le recenti dichiarazioni fatte da John Elkann sulla Juventus. L'opinionista ha dunque sottolineato come l'ad di Exor abbia responsabilizzato in maniera eccessiva il tecnico bianconero Luciano Spalletti, dicendo che sarà suo compito far vincere la squadra.

Gramellini: 'Spalletti deve vincere? Elkann ha lanciato un macigno sulle spalle del toscano'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle recenti dichiarazioni fatte dall'Ad di Exor John Elkann ha detto: "Ha lanciato un paio di missili belli pesanti sia nei confronti della Ferrari che nei confronti della Juventus.

Sui bianconeri praticamente ha gettato su Spalletti tutte le responsabilità della vittoria, indicando nel toscano la figura giusta per riportare la vecchia signora dove i tifosi vogliono che stia. Mi verrebbe però da dire che cosi è troppo facile. Ora, è chiaro che parliamo di una società in ristrutturazione, che nell'ultima campagna acquisti ha avuto dei lampi che finora però si sono rivelati inconsistenti. Perché Zhegrova deve tornare in fretta da un lungo infortunio, Openda è un oggetto misterioso e sia David che Joao Mario hanno difettato di prestazioni e di quel carisma necessario per stare in questa piazza. Dire però che Spalletti "deve" far tornare a vincere la Juventus è come lanciargli un macigno addosso.

Per carità, è vero che tutti noi sogniamo di trionfare nuovamente, ma è anche vero che se non hai una rosa qualitativa fatica anche il miglior allenatore del mondo".

Gramellini ha concluso: "Spalletti può essere l'allenatore giusto in questa fase nella quale si sta chiudendo un ciclo e se ne sta aprendo uno nuovo. Ma per far accadere ciò bisogna che Comolli, il prossimo amministratore delegato del club, operi in maniera mirata nella prossima campagna acquisti di gennaio. Quindi bisognerà lavorare per trovare dei giocatori pronti sin da subito a poter vestire una maglia pesante come quella della Juventus, piuttosto che investire su elementi di grido che alla Continassa potrebbero riscontrare più di una difficoltà.

Gente, tanto per fare un esempio, come Openda e Jonathan David".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Elkann non avrebbe potuto dire altro'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Non penso che Elkann potesse dire alla stampa di avere una squadra di pivelli e che è stato fatto un mercato non all'altezza dei soldi spesi. Così facendo avrebbe fatto un ulteriore assist a questi pseudo giocatori che abbiamo. Quindi non vedo nessun macigno addossato a Spalletti", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Credo che alla Juve sarebbero serviti un paio di centrocampisti di qualità. In questo modo Spalletti avrebbe del materiale adatto per provare a vincere. Per come siamo messi adesso lì in mezzo la vedo impossibile".