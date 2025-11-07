La sfida tra Genoa e Fiorentina, in programma per domenica 9 novembre alle ore 15, si profila come un confronto delicato allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Entrambe le squadre (reduci dal cambio di allenatore) intendono imporsi in questa 11ª giornata della Serie A 2025/26, cercando punti importanti in chiave salvezza.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

Il Genoa, che vede in panchina Giacomazzi (il nuovo tecnico De Rossi è squalificato) schiera il modulo 3-5-2, con Leali tra i pali.

In difesa spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez. La linea mediana è composta da Norton-Cuffy, Masini (sostituto di Malinovskyi squalificato), Frendrup, Thorsby e Aarón Martin, mentre in attacco il duo Vitinha e Colombo.

La Fiorentina del "traghettatore" Galloppa, anch’essa propone un 3-5-2, con l’esperienza di De Gea a difendere la porta. La difesa a tre vede protagonisti Comuzzo, Marì e Ranieri. A centrocampo operano Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Fortini, mentre il reparto offensivo è affidato a Gudmundsson e Kean.

Quote di Genoa-Fiorentina: equilibrio massimo

Le quote preannunciano una gara aperta a ogni risultato. William Hill propone la vittoria interna del Genoa a 2.75, il pareggio a 2.90, mentre la vittoria della Fiorentina è quotata a 2.70.

Bet365 conferma questo equilibrio evidenziando la vittoria di entrambe le squadre a una quota di 2.75 e il pareggio a 3.00.

Statistiche dei protagonisti chiave

Per il Genoa, Aarón Martin si distingue come baluardo difensivo affidabile.

In questa stagione ha già collezionato 603 minuti in 7 presenze, fornendo anche un assist. Con una valutazione media di 6.81, gioca un ruolo cruciale nell’assetto di Giacomazzi. Le sue statistiche mostrano una buona capacità nei passaggi (250 totali), oltre a essere efficace nei duelli (24 vinti su 50) e nei dribbling (6 riusciti su 7 tentati).

Lorenzo Colombo in 10 apparizioni quest'anno, ha faticato a trovare la via della rete con 0 gol segnati, ma offre supporto in fase di attacco con una presenza impegnativa nelle difese avversarie e ha partecipato in 94 duelli, vincendone 29.

Per la Fiorentina, Moise Kean finora ha raccolto 887 minuti di gioco in 10 partite con 2 gol segnati, mostrando una media valutativa di 6.62. Kean non solo porta incisività con 27 tiri totali, di cui 10 in porta, ma anche una fisicità dominante, evidente nei 103 duelli affrontati, di cui 44 vinti.