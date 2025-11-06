Nelle scorse ore, il tecnico Angelo Alessio è stato ospite ai microfoni di Juventibus e parlando del club bianconero ha sottolineato come l'avvento di Luciano Spalletti non possa risolvere i problemi strutturali evidenti presenti nella rosa piemontese.

Alessio: 'Questa Juve ha problemi strutturali evidenti, pensare che Spalletti risolva ogni problema è sbagliato'

Il tecnico Angelo Alessio è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del nuovo ruolo che ha assegnato Luciano Spalletti a Teun Koopmeiners, quello del braccetto difensivo, ha detto: "Questa è un'emergenza e obiettivamente il ragazzo con lo Sporting Lisbona ha anche fatto buone cose e fornito una discreta copertura.

Lui, seguendo anche le sue parole nell'intervista post-partita, ha detto anche di trovarsi bene lì, ma secondo me non è un difensore. In alcuni momenti della gara era troppo largo, non è veloce e avere poi Cambiaso e Yildiz dall'altra dà squilibrio. Koopmeiners ha detto di aver già giocato in quel ruolo in passato, ma non è pronto per fare quel ruolo lì. Nell'emergenza ci sta, però obiettivamente non va bene che ricalchi quella posizione".

Su Spalletti, Alessio ha detto: "Sappiamo tutti che è un allenatore esperto e credo fosse il migliore che potesse prendere la Juventus. È un tecnico che ha fatto sempre bene, facendo un percorso piuttosto chiaro e credo che la scelta di averlo ingaggiato sia stata molto ponderata.

Poi se parliamo della squadra che dovrà allenare, i problemi ci sono e appaiono evidenti. Sembra palese che la formazione bianconera sia senza equilibrio e abbia mancanze strutturali. Il sistema di gioco inoltre è indecifrabile, perché con i giocatori che hanno in rosa è complicato trovare una quadra, specie se si vedono i centrocampisti e i difensori. L'unica certezza è il reparto offensivo, ma pensare che con l'arrivo di Spalletti i problemi svaniscano è profondamente sbagliato".

Il tecnico ha concluso: "Credo che Spalletti dovrà lavorare tanto e penso fino a gennaio vedremo una Juventus sulle montagne russe, che alternerà alti e bassi. Poi se nel mercato di riparazione riusciranno a prendere dei giocatori e fare qualche correttivo che sia funzionale al tecnico toscano, allora potremmo vedere una squadra diversa".

Juve, i tifosi commentano le parole di Alessio: 'Questa squadra ha perenni problemi di equilibrio'

Le parole di Alessio hanno acceso la discussione sul web: "In pratica una squadra perennemente con problemi di equilibrio ma che fa anche pochi gol. Pensa come siamo messi", scrive amaramente un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Ma non sarebbe stato più equilibrato il 3-5-2 come si è visto a Cremona con Cambiaso e Kostić sulle fasce, McKennie mezzala e il solo Yildiz al posto di Openda? Dispiace per Conceicao ma lo vedo più da ingresso a partita in corso".