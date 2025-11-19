Nelle scorse ore l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato a TMW Radio della Juventus e del rinnovo di contratto in stallo con Kenan Yildiz, sottolineando come il turco non dovrebbe pretendere nulla dal club bianconero, dato il lungo accordo già in essere tra le parti.

Juventus, Amoruso attacca Yildiz: 'Parlare di rinnovo con 4 anni di contratto per me è follia'

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio e parlando del rinnovo di contratto apparentemente in stallo tra la Juve e Kenan Yildiz ha detto: "Quando un giocatore ha ancora 4 anni di contratto, parlare di rinnovo per me è follia.

Andare a creare un problema è assurdo. Le società importanti, se vince un trofeo o una posizione che gli fa fare soldi, è lei stessa a bussare alla porta per i rinnovi, ma non si fanno prendere per la gola".

Amoruso ha poi commentato le dichiarazioni di oggi fatte da Giorgio Chiellini, sottolineando come quello del dirigente bianconero sia un messaggio volto principalmente a tutelare gli interessi della squadra, sostenendo che l’obiettivo prioritario della Juventus debba tornare a essere il conseguimento di risultati concreti. Secondo l’ex attaccante, la serenità mostrata da Chiellini sull'argomento Yildiz deriva anche dalla solidità di un contratto quadriennale già in essere. Amoruso ha evidenziato come, dopo due stagioni caratterizzate da investimenti significativi, la società bianconera abbia posto l’attenzione più sul progetto collettivo che sui singoli.

Ha inoltre osservato che un eventuale trasferimento in Premier League comporterebbe per Yildiz il rischio di diventare uno dei tanti elementi di alto livello presenti nel campionato inglese, mentre alla Juventus, qualora crescesse ulteriormente, potrebbe affermarsi come uno dei talenti di spicco. Per Amoruso, ogni discussione sui rinnovi contrattuali venga valutata dai club con un orientamento strategico definito in anticipo, pur potendo subire evoluzioni nel tempo. Ha però sottolineato come, nel contesto calcistico attuale, molte società si siano trovate in difficoltà a causa della pressione esercitata da procuratori particolarmente influenti.

Riguardo alla sfida tra Fiorentina e Juventus, programmata per il sabato pomeriggio, Amoruso ritiene che rappresenti un momento decisivo per entrambe le squadre, con possibili implicazioni determinanti in un senso o nell’altro.

A suo parere, la formazione viola affronta l’appuntamento con minori pressioni, nonostante l’ultimo posto in classifica, mentre la Juventus ha maggiori responsabilità alla luce del recente cambio in panchina e dei risultati insoddisfacenti registrati finora, pur riconoscendo che anche la Fiorentina abbia deluso rispetto agli obiettivi prefissati.

Chiellini e quelle parole su Yildiz

Le parole di Amoruso nascono per l'appunto dalle dichiarazioni che ha fatto in giornata al Social Football Summit il director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini. "Rinnovo Yildiz? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto" queste le dichiarazioni del dirigente bianconero sull'argomento.