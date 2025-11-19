Secondo quanto riferito ai microfoni della Gazzetta dello sport dall'ex CT della nazionale italiana Cesare Prandelli, la Juventus dovrebbe riportare in Italia diversi calciatori attualmente all'estero, fra cui Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle.

Prandelli sa su chi puntare: 'Fossi nei bianconeri riporterei in Italia qualche giocatore, magari Tonali'

L'ex CT Cesare Prandelli è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello sport e parlando della Juventus ha detto: "Sono convinto che i bianconeri con Spalletti possano rientrare nel giro scudetto ma bisogna programmare a livello di vivaio e poi riportare a casa qualche italiano dall’estero.

Fossi nella Juventus, partirei da Tonali".

Prandelli ha poi espresso una valutazione approfondita su Kenan Yildiz, definendolo un talento di grande prospettiva, pur sottolineando come non possieda l’istinto realizzativo che caratterizzava Francesco Totti, ex calciatore accostato per tecnica al turco. A suo giudizio, il classe 2005 è un trequartista dotato di eccellenti capacità nel dribbling e, seppur con caratteristiche atletiche differenti, risulta più assimilabile al profilo di Kvaratskhelia, soprattutto se impiegato sul versante sinistro in un sistema basato sul 4-3-3.

Prandelli ha evidenziato come le squadre guidate da Luciano Spalletti siano tradizionalmente costruite per esaltare il reparto offensivo e generare un elevato numero di marcature, motivo per cui ritiene fondamentale che la Juventus ritrovi continuità realizzativa attraverso i propri attaccanti.

In quest’ottica, qualora Dusan Vlahovic non dovesse recuperare pienamente nella gara di Firenze, Jonathan David potrebbe beneficiare di un’importante occasione, che secondo l’ex commissario tecnico non dovrebbe assolutamente essere sprecata. Ha ribadito che la produzione offensiva delle punte sarà un elemento decisivo per permettere alla squadra bianconera di compiere un vero salto di qualità.

Analizzando invece il ruolo di Teun Koopmeiners, Prandelli ha osservato come il centrocampista renda al meglio quando dispone di spazi davanti a sé, escludendo un impiego efficace da esterno destro. Ha riconosciuto a Spalletti notevoli intuizione e sensibilità tattica per aver arretrato il giocatore, trasformandolo di fatto in un regista aggiunto e valorizzandone la visione di gioco.

A suo parere, l’idea funziona soprattutto in un contesto differente dalla difesa a quattro, pur ammonendo che sarebbe un errore limitarsi a schemi rigidi o preconcetti.

Juve, le difficoltà nel riportare Tonali in Italia sarebbero principalmente economiche

Come afferma Prandelli, il profilo di Tonali certamente aiuterebbe la Juventus a compiere quel salto di qualità in mediana che tutti i tifosi bianconeri sognano da tempo. È però doveroso sottolineare quanto sarebbe complicato per la Vecchia signora acquisire un calciatore come l'ex Milan: attualmente infatti, Tonali è valutato dal Newcastle almeno 100 milioni di euro, una somma che la Juve difficilmente potrebbe mettere sul banco.