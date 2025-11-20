Secondo quanto riferito ai microfoni del canale Youtube Il BiancoNero dal giornalista Gianni Balzarini, i calciatori della Juventus non avrebbero più alibi a cui attaccarsi nel corso della stagione. Questo perché a guidarli è arrivato Luciano Spalletti, uno degli allenatori più preparati in circolazione.

Juventus, Balzarini parla chiaro: 'Adesso con Spalletti gli alibi sono per i calciatori sono finiti'

Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando proprio della Juventus ha detto senza tanti giri di parole: "Ammesso che ne fossero, ora son finiti gli alibi con con Spalletti che è considerato per bocca dello stesso Mattia Perin uno dei migliori allenatori in circolazione.

Una cosa che sapevamo già tutti visto che il tecnico toscano è uno che cura i minimi dettagli, uno che ama parlare con i giocatori, confrontarsi con loro".

Balzarini ha proseguito: "Spalletti è sanguigno e lo si visto nel filmato con Sinner, nel quale va ad abbracciare il tennista dicendogli bravo tante volte, come farebbe un padre col figlio, come farebbe un amico, come farebbe un tifoso. Lì secondo me c'è tutto Spalletti e quindi mi viene da pensare che lui abbia più o meno questo tipo di rapporto empatico anche con i singoli calciatori. Che abbia parlato un po' con tutti, fra cui anche Vlahovic e non è un caso che sia uscita fuori la storia della presunta volontà del serbo di restare alla Juventus.

Quindi le parole di Perin sono pesantissime da questo punto di vista e da un punto di vista positivo".

Balzarini ha poi concluso dicendo: "Per quanto riguarda Tudor sembra anche a me che tanti alla Juventus si siano rifugiati un po' dietro al luogo comune dell'addossarsi la colpa, anche per non fare eccessive polemiche ed evitare di sentirsi poi replicare tra qualche anno dal diretto interessato qualche cosa di brutto. In ogni caso adesso l'allenatore ce l'hai, il progetto c'è, hai dimostrato quando vuoi che sai essere una squadra di non altissimo livello, ma di un livello che può competere quantomeno per le prime quattro posizioni del campionato italiano".

Juve, a cosa fa riferimento Balzarini

Le parole di Balzarini su Perin nascono dall'intervista che lo stesso portiere ha rilasciato qualche giorno fa ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni fatte dal secondo estremo difensore dei bianconeri: "Spalletti sta provando a portarci dei nuovi concetti a livello tecnico, è meticoloso, attentissimo, quasi maniacale. Ci serviva una scossa da questo punto di vista, dal punto di vista emotivo sta cercando di farci capire che se indossiamo questa maglia è perché lo meritiamo e dobbiamo dimostrarlo un po' di più".