Le dichiarazioni di Damien Comolli, pronunciate a Londra durante l’Hudl Performance Insights 2025, hanno acceso un vivace dibattito nell’ambiente Juventus. L’amministratore delegato bianconero, intervenuto al summit internazionale dedicato all’analisi dei dati, ha infatti ribadito con forza come le sue scelte di mercato siano “totalmente guidate dagli algoritmi”, un approccio che – a suo dire – rappresenta il futuro della gestione sportiva.

Comolli, il Money Ball con il Tolosa

Una presa di posizione netta, quella del dirigente francese, che ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori dell’innovazione ma anche diverse perplessità tra tifosi e addetti ai lavori.

L’idea che un software, basato su un’elaborazione di metriche, statistiche e proiezioni, possa orientare in modo decisivo le strategie di mercato di un club come la Juventus non convince tutti, soprattutto alla luce dei risultati altalenanti ottenuti in passato attraverso metodi simili.

A partire dall’esperienza personale dello stesso Comolli. Durante il suo quinquennio alla guida del Tolosa, dal 2020 al 2025, il club francese ha applicato in modo rigoroso l’approccio del money ball. Il bilancio sportivo? Una promozione in Ligue 1 e la Coppa di Francia 2023, risultati significativi ma non tali da consacrare definitivamente l’algoritmo come soluzione assoluta a ogni problema calcistico. Un modello, insomma, che ha portato successi ma anche limiti evidenti.

Roma e l'avventura fallimentare con gli algoritmi

Nemmeno in Serie A il metodo degli algoritmi sembra aver sempre funzionato. L’esempio più citato è quello della Roma di Thiago Pinto, tra i primi dirigenti italiani ad aver integrato l’analisi algoritmica nelle scelte di mercato, supportato dal sistema Retexo sviluppato da Charles Gould. L’esperienza non è però andata come sperato: gli investimenti su giocatori come Matías Viña, Eldor Shomurodov o Tammy Abraham, tutti identificati anche attraverso criteri statistici, non hanno prodotto il rendimento atteso. Il risultato fu l’allontanamento del dirigente portoghese dopo un paio di sessioni di mercato giudicate troppo costose e poco efficaci.

Alla Juventus, le parole di Comolli riaprono quindi il dibattito tra fede nei numeri e fiducia nell’intuito umano.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale e la crescente centralità dei dati nel calcio moderno sono realtà che nessun club può ignorare, ma la sensazione diffusa è che la tecnologia, da sola, non possa sostituire completamente l’esperienza e l’occhio calcistico.

Nel frattempo, l’ambiente bianconero osserva con attenzione, con quella punta di timore dell'essere ricaduto nell'ennesimo progetto guidato da un uomo sostanzialmente lontano dal "concetto" Juventus.