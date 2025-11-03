Nelle scorse ore, Graziano Campi ha scritto un post sul proprio account X in cui sottolinea che la Juventus ha un problema evidente con la mancanza di ricambi, specie a centrocampo. Un difetto che, secondo il giornalista, potrebbe diventare incisivo nelle prossime uscite dei bianconeri.

Juventus, Campi: 'Formazione senza cambi a centrocampo, con lo Sporting e con il Torino il rischio di pagare dazio è alto'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come la Juventus di Luciano Spalletti abbia un grosso problema, quello della rotazione di titolari in mediana: "Formazione senza cambi per i centrocampisti che già hanno giocato parecchio in questo avvio di stagione.

Con lo Sporting e il Torino si rischia di pagare dazio in maniera pesantissima". Una mancanza, quella sottolineata da Campi, che sembrava essere palese sin dall'inizio della stagione, quando Comolli ha invece preferito puntare tutto su due attaccanti, anziché prendere un mediano. Non è certo un caso che la Juventus nella finestra di riparazione invernale abbia intenzione di prendere un calciatore in quella zona del campo.

Proprio del mercato di gennaio Campi ha poi scritto: "Mi piacerebbe un bel turnover, con la Juventus a porte girevoli". Non servono grossi nomi, ma giocatori utili a completare la rosa e a creare un gruppo sano".

Il giornalista, guardando poi alle altre squadre del campionato ha sottolineato: "Il Como, dopo aver battuto la Juventus, pareggia a Napoli.

È in un ottimo stato di forma. Probabilmente qualcuno non se ne era accorto, ma perdere contro Como, Real e Lazio in trasferta non era poi così improbabile". Un chiaro riferimento, quello di Campi, all'esonero di Tudor, da molti considerato prematuro e soprattutto ingiusto.

Infine, il giornalista riferendosi al caso arbitrale della domenica, il mancato rosso a Bisseck nella gara vinta dall'Inter per 2 a 1 sul campo dell'Hellas Verona, ha scritto: "Sul mancato rosso a Bisseck non discuto il fatto che la palla stesse andando verso l’esterno. Discuto che un’entrata da dietro, volontaria e mirata, possa comunque non essere considerata da rosso diretto".

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Se il piano di Spalletti è giocare a 3 in mezzo, aumenta l'emergenza in mediana'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione sul web: "Se il piano di Spalletti è giocare a 3 in mezzo diventa sempre più urgente rinforzare il centrocampo. In primis con un forte regista centrale, solo Locatelli può giocare in quella posizione il resto sono mezze ali. E non è il massimo", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Vedo che tutti parlano a vanvera della scadenza di contratto di Vlahovic e nessuno dice che quello che dovremmo rinnovare a tutti i costi è McKennie, e che perderlo a zero è davvero una mossa sbagliata".