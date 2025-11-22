Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha sottolineato come l'arbitro Doveri non abbia commesso errori nel togliere il rigore alla Juventus contro la Fiorentina nello scontro fra Vlahovic e Pablo Mari. Una decisione di cui ha voluto scrivere la propria opinione su X anche il giornalista Graziano Campi.

Capuano si schiera con Doveri: 'Decisione corretta togliere il rigore a Vlahovic'

Nel primo tempo di Fiorentina-Juventus, gara da poco terminata per 1-1. è andato in scena un episodio arbitrale che sta facendo già discutere.

Nello specifico, il fischietto Doveri torna sui suoi passi togliendo un calcio di rigore agli ospiti dopo il richiamo della sala var. Una scelta giudicata da alcuni controversa ma di cui ha voluto scrivere su X il giornalista sportivo Giovanni Capuano: "Il Var richiama Doveri che decide di togliere il rigore assegnato alla Juventus. La scelta finale è aver considerato precedente la trattenuta di Vlahovic nei confronti di Pablo Mari, che pure si attacca alla maglia dell’attaccante. Personalmente la ritengo una decisione corretta. Se si vuole più Var perché l’arbitro possa valutare, questo è quello che ci si deve attendere".

L'opinione di Capuano, come da copione sui social, in pochi minuti ha acceso la discussione fra i suoi followers: "Io posso anche essere d’accordo sul non dare rigore, si trattengono chiaramente entrambi, ma: - il chiaro ed evidente errore non esiste, così è una lotteria; se lo richiami all’OFR, gli devi far vedere tutte le inquadrature utili, non solo quella che fa comodo", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Ma se Vlahovic si mangia il difensore e gli passa davanti, come può essere suo il fallo? Ma perché tutte queste cautele nelle vostre interpretazioni quando c'è la Juve di mezzo? Occhio, che il rischio è scadere nel ridicolo".

Infine un terzo utente provoca dicendo: "Tutto ok finché domani non daranno un rigore uguale all’Inter. A parte che non si capisce chi arbitra, se il giudice di campo o il Var. Comunque finché non ci sarà uniformità, inutile giudicare singolarmente ogni chiamata del Var".

Campi: 'Avevo dubbi sul rigore anche se il VAR che stravolge una decisione di campo mi pare un'eccezione'

Dell'episodio arbitrale andato in scena nel primo tempo sul campo del Franchi fra Fiorentina e Juventus ha scritto su X anche il giornalista Graziano Campi: "La decisione di campo stravolta dal VAR.

Mi pare che le eccezioni succedano solo contro la Juventus. Detto ciò, anche io avevo dubbi sul calcio di rigore. Non ne ho sul fatto che la partita andrebbe sospesa per i cori contro Vlahovic, una recidiva a Firenze".