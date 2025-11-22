Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha commentato su X il pareggio per 1 a 1 ottenuto dalla Juventus sul campo della Fiorentina, sottolineando come agli uomini di Spalletti sia mancata qualità, voglia di vincere e carattere. Tutte carenze che secondo Mecca rischierebbero di far rimanere fuori la Juventus dalla zona Champions.

Mecca non fa sconti: 'A questa squadra manca tutto e a oggi mi sembra impossibile arrivare fra le prime quattro'

La gara fra Fiorentina e Juventus si è conclusa per 1-1 con le reti di Kostic nel primo tempo e Mandragora nella ripresa.

Un pareggio senza grandi emozioni, di cui ha voluto scrivere sul proprio account X lo speaker radiofonico di fede bianconera Edoardo Mecca: "Troppa poca personalità, troppa poca qualità, troppa poca voglia di vincere, troppo poco tutto. Ad oggi è impossibile per la Juve arrivare tra le prime quattro. Spalletti dovrà fare un’impresa. Nota a margine: sul VAR non mi esprimo nemmeno più, ormai fanno quello che vogliono".

Mecca ha poi aggiunto: "Non è questione di allenatore, non è questione di moduli. Questa squadra non ha personalità e non ha l’atteggiamento per giocare qualsiasi partita per vincere. Prima dei moduli e degli allenatori, deve iniziare a svegliarsi chi scende in campo. Altrimenti è pieno di altre squadre in cui andare a giocare che non siano la Juventus".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Spalletti poteva rimanere a casa, perché non è cambiato nulla da Tudor'

Parole dure, quelle usate da Mecca, che rappresentano il malcontento generale di una tifoseria alla disperata ricerca di una sferzata da parte della Juventus dopo i tanti passi falsi compiuti dalla precedente gestione tecnica targata Igor Tudor.

Il post dello speaker è stato 'invaso' da repliche di utenti X delusi dalla prestazione dei bianconeri: "15 giorni fa scrissi che il modulo 3-4-2-1 è inguardabile, nulla è cambiato. Spalletti poteva rimanere a casa, perché bastava un Brambilla qualsiasi. Tante parole condite con il niente. Unica cosa positiva: solo otto mesi con uno senza attributi", scrive un tifoso.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, scrive fra il serio e il faceto: "Ragazzi tranquilli con Spalletti cambia tutto. Tutto. A gennaio prendiamo un difensore della serie B pakistana, un regista dei dilettanti arabi e va tutto a posto. E poi come ci trattano gli arbitri, vanno ringraziati".

Infine un tifoso se la prende con Vlahovic, reo di aver sbagliato un gol a tu per tu con De Gea nel primo tempo: "Domani diventerà virale il fermo immagine di Vlahovic come lo è diventato quello di Openda al Bernabeu? O a Dusan perdoniamo tutto? Il giorno in cui daremo spazio agli altri due sarà già troppo tardi".