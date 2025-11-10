In occasione della presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina, il CEO di Exor John Elkann è tornato a parlare della Juventus, sottolineando come il club bianconero dovrà ambire a vincere trofei in questa stagione, soprattutto dopo aver ingaggiato un tecnico di spessore internazionale come Luciano Spalletti.

Juventus, Elkann: 'Spalletti è un allenatore esperto e deve portare questa squadra a vincere'

Ai margini della presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina, l'AD di Exor, John Elkann, ha parlato della Juventus e delle ambizioni che può nutrire il club bianconero: "Noi abbiamo attraversato tanti periodi difficili con la Juventus e il rapporto della mia famiglia con il club bianconero è il più duraturo di ogni altro nel mondo.

E dunque i rapporti si fortificano quando uno attraversa i momenti complicati insieme, piuttosto che quelli semplici. È importante quindi che oggi la Juventus trionfi e sicuramente un allenatore che ha l'esperienza di Spalletti deve portare questa squadra a vincere. Perché è quello che tutti i tifosi si aspettano giustamente da un club di questo livello".

Elkann ha poi espresso una valutazione sulla situazione attuale della Ferrari dopo il Gran Premio del Brasile, definendo la tappa sudamericana “una grande delusione”. Ha tuttavia voluto distinguere con precisione i diversi reparti del team, sottolineando che i meccanici hanno dimostrato di essere tra i migliori del campionato, grazie alla qualità delle prestazioni e all’efficienza dei pit stop.

Ha poi evidenziato come anche il lavoro degli ingegneri abbia prodotto miglioramenti tangibili, segno di un costante progresso tecnico nella progettazione e nello sviluppo della vettura. Tuttavia, secondo Elkann, il resto del team non è ancora all’altezza delle aspettative, un chiaro riferimento alla necessità di maggiore coesione e rendimento complessivo da parte della squadra.

L’amministratore delegato di Exor ha inoltre richiamato all’ordine i piloti, sottolineando l’importanza di restare concentrati sulla guida e di evitare eccessive dichiarazioni, poiché ci sono ancora gare decisive da disputare e il secondo posto nel Mondiale non è un obiettivo irraggiungibile.

Infine, Elkann ha ricordato con orgoglio il successo ottenuto in Bahrain nel campionato WEC, evidenziando come i risultati migliori arrivino quando “la Ferrari è unita”, ribadendo così il valore della compattezza e dello spirito di squadra come elementi imprescindibili per tornare ai vertici della competizione.

Juve, i tifosi commentano le parole di Elkann: 'Ha parlato chiaramente'

Le parole di Elkann, come prevedibile, hanno acceso il dibattito tra i tifosi bianconeri: "Lo so, molti di noi lo criticano per la sua freddezza, per il fatto che non si espone mai, che non parla quasi mai di Juve. Ma oggi ha parlato. E ha detto una cosa chiara: 'Alla Juventus conta solo vincere'. E ha ribadito fiducia in Spalletti, chiamandolo a riportarci dove meritiamo", scrive un utente su X. Un altro invece sottolinea: "La Juve è una delle squadre più tifate al mondo, ci sarebbe la fila se decidesse di vendere. Gli investimenti li farebbe chiunque al suo posto perché hanno il fine di mantenere alta la quotazione del club. Le critiche derivano dal fatto che ha sbagliato tutte le scelte".