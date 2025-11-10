Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha sottolineato come il vero limite della formazione bianconera si possa trovare nella mancanza di qualità nella zona centrale del campo.

Juventus, Gramellini: 'Il limite di questa squadra è la mancanza di qualità in mediana'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della gara pareggiata 0 a 0 dalla Juventus col Torino e cercando di analizzare le problematiche del club bianconero ha detto: "La Juventus con il Torino ha faticato a creare occasioni da gol e questo perché in mezzo al campo non c'é qualità.

Il grande, grandissimo limite di questa rosa è proprio la mancanza di qualità in mediana e l'unico che è stato veramente in grado di dare un po' di verve da subentrato è stato Zhegrova. Per come la vedo io, il kosovaro è due gradini sopra Conceicao ma la cosa paradossale è che entrambi giocano a destra ed entrambi possono dare qualcosa in più alla Juventus se disposti in campo. Perché anche il portoghese, seppur a volte monotematico, può inventare quella giocata risolutiva".

Gramellini ha proseguito: "Dall'altra parte c'é Yildiz, che comincia a subire la grande attesa che pende su di lui, perché nella Juve oltre al turco, troviamo veramente poca roba. Manca troppo un elemento che sappia far girare veloce il pallone e Spalletti, parlando del rumore della sfera che struscia sul terreno, ha voluto proprio rimarcare questo.

La società dovrà quindi intervenire a gennaio in tal senso e non ho dubbi che lo farà di comune accordo con il tecnico toscano, cercando uno o più giocatori che abbiano caratteristiche di questo genere. Ovviamente non si potrà pretendere i top, perché quelli che fanno la differenza costano un occhio della testa, però credo che a oggi non ci sono più dubbi, è in mediana che deve intervenire la Juventus".

Gramellini ha concluso: "Se non faranno questo si continuerà ad avere difficoltà contro le squadre come il Torino che si oppongono facendo muro davanti alla difesa. Non a caso diversa è stata la prestazione con lo Sporting Lisbona, dove hai fronteggiato un avversario che è venuto a Torino giocandosela e tu hai potuto agire negli spazi, creando tanto.

Perché a campo aperto ovviamente è più facile giocare, mentre se trovi avversari guardinghi devi crearteli te gli spazi".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Il problema del centrocampo ormai è atavico'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Per dare una sistemata al centrocampo, in maniera temporanea, non avrebbe avuto senso prendere un Modric (o un De Bruyne) a parametro zero?" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Luca purtroppo il problema del centrocampo è una cosa atavica, in estate si sapeva e invece di prendere Openda si doveva investire su un centrocampista, gestione da principianti secondo me".