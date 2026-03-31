"C'é questa nuova suggestione di giornata che riguarda Romelu Lukaku e sarei curioso di sapere se qualche tifoso della Juventus si farebbe influenzare da questa eventualità" cosi ha esordito Gianni Balzarini su Youtube. Il giornalista ha poi spiegato: "Il belga infatti rischia di essere messo fuori rosa dal Napoli e che comunque viste le ultime vicende comportamentali ben note a tutti, praticamente verrà messo sul mercato in estate dal Napoli. Per questo vorrei vedere se c'è uno juventino che vorrebbe avere Lukaku. Senza farsi influenzare, in questo caso sì, da quello che era successo in quello Juventus-Inter di di Coppa Italia".

Balzarini, nel caso specifico, fa riferimento a Juventus-Inter di coppa Italia del 2023, quando proprio un gol su calcio di rigore di Lukaku negli scampoli di partita fissò il risultato sull'1 a 1. L'attaccante esultò zittendo l'intero Stadium e provocando una reazione estrema del pubblico, che in parte degenerò facendo registrare persino degli episodi di razzismo.

Balzarini precisa: 'Ora è solo una suggestione e fra le parti non c'é proprio niente'

Balzarini ha poi precisato: "Ripeto, è solo una suggestione. Non c'è niente, per lo meno in questo momento, fra le parti. E allora perché ho parlato di tutto ciò? Perché molto spesso quando si libera un attaccante viene accostato a delle squadre, fra le quali compare ricorrentemente la Juventus.

Se poi non viene preso dai bianconeri si scrive che la Juve è stata beffata, alimentando questo giochino mediatico che si ripete ciclicamente".

Cosa succede fra Napoli e Lukaku

La situazione tra Romelu Lukaku e il Napoli appare decisamente delicata. Nella mattinata odierna la squadra guidata da Antonio Conte ha ripreso gli allenamenti dopo tre giorni di riposo, ma presso il centro sportivo non si è registrata la presenza dell’attaccante.

Il centravanti è rimasto in Belgio, dove si sta sottoponendo a terapie per un’infiammazione all’anca. Una scelta reiterata e che aveva portato la società partenopea la scorsa settimana a sanzionare il giocatore per aver scelto autonomamente di rientrare nel proprio Paese senza concordare la decisione con il club. La dirigenza starebbe inoltre valutando un provvedimento più severo, che potrebbe portare all’esclusione dell’attaccante dalla rosa.