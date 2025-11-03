Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus e del suo tecnico Luciano Spalletti, sottolineando come il toscano sia per il club bianconero l'uomo giusto nel momento più adatto. Del connubio fra l'ex CT e la Vecchia signora ha detto la sua a Tutti Convocati anche l'ex calciatore Filippo Galli.

Gramellini: 'Spalletti è l'uomo giusto, nel posto giusto e nel momento giusto'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo neo tecnico ha detto: "Spalletti è l'uomo giusto nel posto e nel momento più adatto e credo che ne abbia dato dimostrazione anche nell'ultima conferenza.

Il toscano ha infatti voluto rimarcare come i meriti della vittoria con la Cremonese siano esclusivamente del gruppo e non suoi. Il tempo con cui ha lavorato con i calciatori bianconeri è stato davvero troppo poco ed è normale che in poche ore di allenamenti non si possa vedere la mano di un tecnico. Mi sembra però che una cura sul gruppo sia stata già fatta da parte di Spalletti, perché ho visto ragazzi che stanno rispondendo in modo positivo. Non a caso in conferenza stampa ha rimarcato di apprezzare il modo con cui i suoi giocatori lo ascoltano e guardano. Questo fa capire il clima di entusiasmo che si è creato alla Continassa ora, dopo l'esonero di Tudor, una cosa che sicuramente ha responsabilizzato i bianconeri".

Gramellini ha proseguito proprio sul croato: "Qualcuno mi ha fatto notare come le prestazioni contro Udinese e Cremonese diano la conferma di quanto la squadra stesse remando contro Igor Tudor. Dalle informazioni che ho io a disposizione però non risulta questo. Ci sta però dire che i calciatori bianconeri fossero finiti in una sorta di loop negativo dove regnava anche la confusione. Credo in ogni caso che Tudor avesse perso un po' la bussola e si fosse incaponito nel vedere le cose in un'unica direzione. Poi magari qualche calciatore ha perso fiducia nel suo corso e quindi il mix di tutte queste cose hanno portato a un cambio di aria che ha fatto ritrovare qualche elemento della rosa".

Tornando a Spalletti infine Gramellini dice: "Il toscano ha ribadito come la Juventus abbia il dovere morale di lottare per qualsiasi risultato.

Ha anche rimodulato il detto del club, sottolineando come i calciatori debbano andare "oltre la fine". Un dogma che non credo leggeremo un domani sulle maglie ma che fa capire quanto il tecnico stia lavorando sul morale della squadra".

Filippo Galli: 'La squadra con Spalletti può trovare la quadra'

Della Juve di Spalletti ha parlato a Tutti Convocati anche l'ex calciatore Filippo Galli: "I bianconeri con Spalletti potrebbe trovare un po' la quadra, la squadra non è così male, anche se attardata in classifica. Koopmeiners in quella posizione è stato un colpo, non avrei mai pensato potesse giocare lì, vedremo se manterrà questa scelta".