Il rapporto tra Luciano Spalletti e i tifosi della Juventus potrebbe aver vissuto la sua prima, inattesa incrinatura. Durante la sfida di campionato contro il Cagliari, terminata con un risultato di 2-1 per i bianconeri, un episodio ripreso con uno smartphone da un supporter bianconero ha iniziato a circolare rapidamente sui social, alimentando discussioni sull’umore del tecnico toscano e sul clima che si respira attorno alla squadra.

Spalletti risponde a un tifoso: 'Cosa vuoi, dimmi cosa vuoi?'

Nel video, girato dalle prime file della tribuna immediatamente sopra la panchina bianconera, si sente chiaramente un gruppo di tifosi rivolgersi a Spalletti con toni accesi.

Le critiche, mirate alla prestazione della squadra in campo, diventano rapidamente pesanti, al punto da richiamare l’attenzione dello stesso allenatore. Il tecnico, visibilmente infastidito, si volta di scatto verso i tifosi e risponde urlando: «Ma cosa vuoi? Dimmi, che vuoi?». Una reazione istintiva, figlia dell’adrenalina della partita e del momento di tensione sportiva, ma che non è passata inosservata.

Il botta e risposta, benché breve, ha lasciato il segno. L’immagine di un Spalletti irritato contrasta con quella di un allenatore che fino a qualche giorno fa aveva distribuito consigli e buone parole per tutti. Ma la Juventus è notoriamente un contesto con un pubblico esigente, ipercritico e ambizioso, dove ogni dettaglio viene passato al microscopio e ogni esitazione può diventare un caso.

Il nervosismo mostrato dal tecnico durante il match potrebbe essere spiegato dalla difficoltà della squadra nel chiudere una partita che sembrava alla portata, ma l’episodio riaccende inevitabilmente l’eterna questione del rapporto tra pubblico juventino e allenatori. Non è un mistero che la tifoseria della Vecchia Signora sia tra le più severe del panorama calcistico italiano, capace di alternare entusiasmo e contestazione nel giro di pochi giorni.

Fabio Bergomi: 'Il momento di finta calma palesato da Spalletti è durato fin troppo'

Come accennato, l'episodio fra Spalletti e alcuni tifosi della Juventus ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi e opinionisti. Fra questi emerge Fabio Bergomi, che sul proprio account X ha colto l'occasione per scrivere: "Spalletti finto calmo.

Durato fin troppo il momento finto calmo alla Juve. Ora è tornato in lui. Ne vedremo delle belle".

Un post che ha catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Spalletti a maggio verrà già esonerato. Io lo dico dal giorno zero", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Spalletti ha pienamente ragione. Tifosi che vengono allo stadio a insultare invece di tifare la propria squadra".