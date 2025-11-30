Nelle scorse ore il giornalista Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale critica duramente Francisco Conceicao. Secondo Nicolino, l'esterno portoghese della Juventus commetterebbe costantemente errori tecnici e di scelte.

Nel match giocato e vinto dalla Juventus contro il Cagliari per 2-1 sono balzati all'occhio di molti tifosi degli errori commessi in fase di finalizzazione da Francisco Conceicao. Il giornalista Mirko Nicolino, spesso non docile con il portoghese, ha scritto un messaggio sul proprio account X piuttosto duro nei confronti dell'esterno numero 7 portoghese: "Conceicao commette costantemente errori tecnici e di scelte.

Stop".

Le parole di Nicolino su Conceicao in pochi minuti hanno acceso la discussione sui social: "Secondo me non capite nulla. Salta l’uomo sistematicamente e nel calcio moderno è una rarità assoluta, se azzeccasse le scelte e sapesse calciare in porta sarebbe Messi" scrive un utente su X. Un altro invece sottolinea: "È un giocatore semplicemente mediocre, che è utile solo come spacca partite da mettere a 20 minuti dalla fine se la partita non si sblocca per fargli puntare l'uomo, averci speso 40 milioni rimane una scelta assurda".

Infine un terzo tifoso amareggiato evidenzia: "Azzardo un commento tecnico, sono davvero scoraggiato. Io non ho mai allenato. Ma vedo una Juventus molto debole. Nel secondo tempo David ed Openda, male, male.

Mai un pallone tenuto la sopra. Mai un vero contropiede contro un modesto Cagliari".

Conceicao fa autocritica: 'Sono arrabbiato perché se avessi segnato la partita sarebbe finita prima'

Lo stesso Francisco Conceicao nell'immediato post partita con il Cagliari è stato intervistato ai microfoni di Dazn e parlando degli errori che ha commesso nella gara coi sardi ha detto: "Sono arrabbiato per quello, vado a casa non felice. Se faccio quel gol la partita finisce prima. Tanti gol arriveranno, di quello sono sicuro".

Conceicao, riferendosi a Yildiz ha poi aggiunto: "Con lui è facile giocare, quando gioco con calciatori come lui, o altri che abbiamo in squadra, è più semplice e ti trovi meglio".

Il fantasista portoghese, riflettendo sui primi 20 minuti, ha poi ammesso che sarebbe stato necessario assumersi maggiori rischi, anche se ciò risulta complesso quando si affronta un avversario schierato con un compatto 5-3-2.