La seconda uscita ufficiale in campionato della Juventus targata Luciano Spalletti non regala sorrisi. All’Allianz Stadium, nel derby della Mole, i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro un Torino compatto e ben organizzato da Marco Baroni. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che rischia di raffreddare quell’ondata di entusiasmo nata appena una settimana fa, quando il tecnico di Certaldo era subentrato all’esonerato Igor Tudor.

Ancora un pari per la Juventus

È il secondo pari consecutivo della nuova gestione Spalletti, dopo quello raccolto in casa contro lo Sporting Lisbona in Champions League, e se da un lato il dato può essere letto come un segnale di solidità ritrovata, dall’altro mostra una Juventus ancora impacciata nella costruzione del gioco e povera di idee negli ultimi metri.

Contro un avversario ostico e aggressivo come il Torino, capace di chiudere ogni spazio con disciplina tattica e spirito di sacrificio, i bianconeri hanno faticato a creare vere occasioni da gol, limitandosi a un possesso palla spesso sterile.

Il punto conquistato non soddisfa nessuna delle due squadre, ma a uscire più preoccupata dal derby è certamente la Juventus. Con la sosta per le nazionali alle porte, Spalletti dovrà lavorare per dare identità e fluidità a un gruppo che sembra ancora alla ricerca di certezze. La Vecchia Signora, infatti, si trova ora nella scomoda posizione di dover inseguire le dirette rivali per un posto in Champions League: la zona Europa che conta è distante appena due punti, ma il rischio è che il divario possa salire a cinque se Inter, Roma e Milan dovessero centrare la vittoria nei rispettivi impegni.

Un margine che, pur non essendo incolmabile, pesa psicologicamente in un momento di transizione e fragilità. La Juventus di Spalletti dovrà ripartire proprio da qui: dalla capacità di trasformare il possesso in pericolosità, e dall’urgenza di ritrovare il gol e la fiducia che da troppo tempo mancano alla Continassa.

Juventus, Nicolino critico: 'I bianconeri sbattono contro il muro del Torino, si è visto poco o nulla di nuovo'

Della gara terminata giocata allo Stadium fra la Juventus e il Torino ha scritto su X anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino: "Finisce 0-0 il Derby Della Mole. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus di Spalletti che sbatte contro il muro eretto da Baroni. Migliori in campo Koopmeiners, Yildiz, Di Gregorio e Zhegrova, delude Vlahovic, Conceicao un tiro in porta e nulla più. Poco o nulla di nuovo".