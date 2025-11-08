Secondo quanto raccontato dal giornalista Luca Momblano ai microfoni della trasmissione Juventibus, all'assemblea degli azionisti organizzata nella giornata di ieri dalla Juventus ci sarebbe stato un clima teso, quasi di nervosismo, fra i partecipanti.

Momoblano: 'Brutto clima all'assemblea degli azionisti, c'è tanta diffidenza'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus e facendo un riassunto di quella che è stata l'assemblea dei soci della Juventus andata in scena ieri ha detto: "C'era un clima brutto se devo dire la mia e ho percepito grande diffidenza nei confronti della società bianconera.

Sono volate anche parole grosse e attacchi molto espliciti nei confronti del presidente Ferrero. Anche Comolli non è stato esente da critiche, nell'occasione peraltro neanche ha preso parola. Non parlo di singoli presenti, tantomeno di giornalisti, ma di un'intera sala composta da persone scontente. Diciamo che le tante novità presentate dai dirigenti bianconeri non sono state accolte con lo spirito che ci si aspettava".

Mombano ha proseguito: "Nell'assemblea in realtà si sarebbe dovuta respirare aria di cambiamento, perché c'é stato il congedo di Scanavino, c'era Chiellini in prima fila e di fianco a lui Comolli. Nonostante questo ho percepito un clima veramente pesante e ho ritenuto alcuni interventi persino fuori contesto per le terminologie utilizzate dai soggetti in questione.

Raccogliere degli elementi positivi è difficile a parte la standing ovation che ha ricevuto per l'appunto Chiellini quando è stato presentato ma che non cambia le cose. Anzi, credo che il toscano venga visto come un corpo estraneo di questa società".

Il giornalista ha concluso: "Anche la società non è stata esente da critiche pesanti. C'è infatti chi non gli perdona di essere gli stessi ad aver accettato ogni tipo di sanzione nei confronti della Juventus. Anche il semplice fatto che Comolli non parli l'italiano è diventato un pretesto per dare addosso al dirigente francese e molti non si sono sentiti rispettati dai personaggi che compongono l'organigramma bianconero".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Gli azionisti hanno tutto il loro diritto di esprimere il dissenso'

Dopo le dichiarazioni di Luca Momblano non sono mancate le riflessioni da parte di alcuni suoi follower.

"I tifosi/azionisti hanno tutto il diritto di esprimere il loro dissenso in sede assembleare. Il nervo più scoperto, ovviamente, è la sistematica non difesa della Juventus, in qualsiasi sede. Ps. Sono tifoso/azionista, partecipo a ogni aumento di capitale e sogno un ritorno di Andrea Agnelli", scrive un utente su Youtube.

Un altro tifoso bianconero poi aggiunge: "Assolutamente un clima giustificato. Bene sapere che la gente è stufa delle parole e delle prese in giro di una proprietà incapace e menefreghista".