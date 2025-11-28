Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube intervenendo in difesa di Jonathan David, centravanti canadese della Juventus troppe volte criticato e bollato in fretta come un attaccante di scarso valore.

Pedullà: 'Chi considera David un calciatore scarso evidentemente non l'ha mai visto giocare'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e di un calciatore nel mirino della critica negli ultimi mesi: "Chi considera Jonathan David un calciatore scarso evidentemente non lo ha mai visto giocare.

Parliamo di uno che viaggiava alla media di 17-20 gol in Ligue 1, che non può essere diventato un brocco. Chi lo definisce tale è solo perché parla dopo magari una prestazione negativa. C'è inoltre un chiarimento da fare ben preciso, la Juventus non ha mai pensato di cederlo nel mercato di gennaio. Lo specifico perché nelle ultime ore sono uscite delle voci in tal senso ma il classe 2000 ha un contratto che lo blinda a Torino. Certo, David ha vissuto male alcuni momenti perché non è abituato a dover lottare per un posto in squadra, ma né lui né la Juve hanno mai davvero avuto la voglia di separarsi nel prossimo mercato. Anche perché alla Continassa sanno bene che Vlahovic a giugno andrà in scadenza".

Pedullà ha proseguito: "Jonathan David ha pagato la gestione Tudor: il croato l'ha messo nella prima partita, per poi toglierlo e reinserirlo a ancora toglierlo senza dargli una prospettiva solida. Ma lo scopo della Juventus è quello di recuperare totalmente il canadese e questo anche grazie all'ausilio di Luciano Spalletti. Il gol in Norvegia e contro il Bodo Glimt in tal senso è stato pesante e decisivo. Ovviamente se fra cinque mesi non sarà riuscito a dare una svolta alla sua avventura in bianconero sarà un altro paio di maniche, ma oggi la Juventus è protesa nei suoi confronti, già dalla gara col Cagliari. Certe volte, penso che si dovrebbe aspettare del tempo prima di lanciare critiche abrasive nei confronti di un calciatore che ha passato un momento non semplice".

Il giornalista, parlando poi del Napoli, ha aggiunto: "La formazione partenopea vive un momento complicato a livello di infortuni, soprattutto nella mediana. Ecco perché a gennaio interverranno in quel reparto mettendo a segno almeno un colpo. In merito a questo stanno andando avanti i contatti con l'entourage di Kobbie Mainoo, classe 2005 in uscita dal Manchester United. Il ragazzo ha diverse estimatrici, tra cui la Roma, ma Manna sta insistendo e quindi vedremo se questa pista prenderà forma".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non capisco perché Spalletti non fa partire titolare David'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "Sono d'accordo con lei per gestione di Turdor su Jonathan David, ma perché adesso Spalletti non lo fa giocare? David è 100 volte più forte di Vlahovic", scrive un tifoso su Youtube.

Un altro poi rincara la dose sottolineando: "Vlahovic tecnicamente non vale nemmeno la metà di David".