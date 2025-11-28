Secondo quanto riferito dal giornalista Sandro Sabatini su Youtube, Fabio Miretti sarebbe il centrocampista con maggiore tasso tecnico all'interno della rosa della Juventus, persino superiore a Thuram e Locatelli. Sabatini ha poi detto la sua su Yildiz e sull'operato del tecnico Luciano Spalletti.

Sabatini: 'Miretti è il centrocampista con più qualità dell'intero centrocampo della Juve'

"Per me Miretti è il centrocampista con più qualità della Juventus, sia nei piedi che nella testa" queste sono le dichiarazioni fatte da Sandro Sabatini nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista ha proseguito: "Basta vederlo giocare e basta vedere quello che aveva fatto con il Genoa nell'anno scorso. Può fare molto di più, certo, ma lui ha proprio un tempo di gioco in anticipo rispetto ai suoi compagni e mi sembra che fra McKennie, Locatelli e Thuram, un posto in squadra per Miretti va trovato sempre".

Su Spalletti: "Per il suo mese di lavoro merita un 6 e mezzo. Sinceramente mi aspettavo che potesse risolvere prima i problemi della Juventus, ma alcune situazioni le ha alimentate lui con certe dichiarazioni come quella sullo scudetto. Poi però il toscano ha smesso di parlare e iniziato ad allenare e si è reso conto che questa squadra è difettosa. Quindi è una formazione che deve continuare a crescere e il percorso sarà più lento di quanto lo stesso Spalletti avesse immaginato".

Ancora Sabatini: "Yildiz è un ragazzo di 20 anni che ha un rendimento che oscilla fra la prestazione bellissima e quella bruttissima. Solo che quando gioca bene, c'è la tendenza a sottolinearlo, mentre quando succede il contrario si ha la tendenza a essere premurosi nei suoi confronti. Con il Bodo Glimt l'ingresso di Yildiz ha svoltato la gara ai bianconeri, perché prendeva palla, saltava l'uomo, è entrato nel gol di Openda, ha fatto fare il gol di David, insomma se si giudica l'ultima prestazione non si può che essere soddisfatti. Credo inoltre che Spalletti lo stia adoperando nella maniera giusta e parlo anche della scelta di averlo messo in panchina proprio in Norvegia".

Sull'Inter e il doppio KO incassato dai nerazzurri prima con il Milan e poi con l'Atletico Madrid in Champions, Sabatini ha concluso dicendo: "Possiamo parlare solo di sfortuna?

Non credo, perché altrimenti se pensiamo solo alla cattiva e alla buona sorte ognuno commenta le partite come gli pare. Cercando di analizzare quello che è successo, nel derby dobbiamo considerare la forza dell'avversario, nello specifico del portiere, mentre nella gara di Madrid sono stati commessi anche degli errori. Il più visibile è stato quello in occasione del calcio d'angolo che è costata la sconfitta alla squadra di Chivu. Pio Esposito? Sono un suo grande fan, ma devo ammettere che nelle ultime uscite non è stato impeccabile. Proprio con l'Atletico una sua disattenzione, in combinazione con Frattesi, genera l'angolo sul quale Jimenez poi segna. Ovviamente questi sono passaggi a vuoto di un normale percorso di crescita".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'La prestazione dell'Inter con l'Atletico è stata scadente'

Le parole di Sabatini, specie quelle sull'Inter hanno acceso la discussione sul web: "Hai ragione a commentare la scarsa prestazione dell'Inter ma devi ammettere che il primo gol dell'Atletico non era da convalidare per fallo di mano", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Pio Esposito non fa un gol nemmeno se glielo paghi a peso d'oro. Tutto fumo e niente arrosto. Come al solito si esaltano giocatori per campanilismo".