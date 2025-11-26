Jonathan David ha regalato la prima vittoria in Champions League alla Juventus. L'attaccante canadese ha siglato la rete decisiva contro il Bodo ma il suo futuro resta da scrivere. Sono diversi i club interessati già per la finestra invernale di mercato e tra questi ci sarebbe il Siviglia che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni per convincere la Juventus a cedere l'attaccante canadese.

Juve, il Siviglia sonda il terreno per David

Dopo la rete all'esordio contro il Parma, il classe 2000 ha vissuto una prima parte di stagione con poche luci e molte ombre, perdendo sempre più spazio a discapito di Dusan Vlahovic.

Nella trasferta norvegese la situazione potrebbe esser cambiata visto il gol decisivo che ha regalato tre punti fondamentali alla formazione di Spalletti in ottica qualificazione. Nonostante una possibile svolta, l'ex Lille ha tanti estimatori in giro per l'Europa ed il suo futuro potrebbe esser lontano da Torino. Stando ad alcuni rumors, il Siviglia sarebbe pronto ad offrire una cifra tra i 15-20 milioni per gennaio; il club spagnolo è alla ricerca di un attaccante di spessore internazionale per risalire la classifica in Liga e tra i profili seguiti ci sarebbe proprio quello dell'attaccante bianconero.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma di un sondaggio da parte della società andalusa che però potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

C'è da capire la volontà della Juventus di ascoltare eventuali offerte ma soprattutto del giocatore che potrebbe decidere di giocarsi le proprie carte a Torino oppure prendere in considerazione nuove destinazioni.

Idea Toth per rinforzare il centrocampo

La Juventus vuole rinforzare la rosa a gennaio, ed in particolare il centrocampo così da permettere a mister Spalletti di utilizzare il suo collaudato e canonico 4-3-3. In quest'ottica si legge l'interesse per diversi centrocampista internazionali come il talentuoso Alex Toth, nazionale ungherese che sta impressionando con la maglia del Ferencvaros.

Visione di gioco, capacità nella rifinitura, buona tecnica e duttilità nel occupare tutte le posizioni della mediana.

Il classe 2005 ha conquistato l'interesse di molti club europei tra cui la Juventus che vorrebbe impostare una trattativa già per gennaio. Una trattativa che però appare difficile per diverse motivazioni; la prima legata alla valutazione del cartellino del 20enne ungherese che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero ricavare da qualche cessione. La seconda legata alla forte concorrenza di molti club tedeschi ed in particolare del Lipsia che potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore a quella eventuale proposta dalla Vecchia Signora.