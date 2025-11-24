Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube e lo ha fatto in toni davvero accesi. Ha sottolineato come i calciatori della Juventus manchino di qualità tecniche e soprattutto caratteriali.

Balzarini: 'Questi giocatori hanno dei limiti e sono senza attributi'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube lanciando accuse piuttosto pesanti nei confronti dei calciatori della Juventus: "Questi giocatori sono attanagliati dalla paura del non poter vincere le partite ma se indossi quella maglia, certe ansie tu non le devi avere.

Dovrebbero piuttosto incutere paura a chi li guarda negli occhi e a chi vede il tipo ci casacca che portano. Questa squadra ha dei limiti strutturali, ha dei limiti, soprattutto a centrocampo e non ha gli attributi. Gli manca l'occhio della tigre quando entra in campo e ha l'occhio del cervo ferito quando esce dal rettangolo di gioco. Spalletti nel post Fiorentina ha detto di essere stato contento che nessuno nello spogliatoio avesse voglia di dire qualcosa e io aggiungo, ci mancherebbe altro. Però questi rimangono buoni proposti che non portano a nulla".

Balzarini ha proseguito: "È colpa dei calciatori o di chi li ha scelti? Perché se i giocatori sono questi che vediamo, è doveroso intervenire e provare a cambiarli.

Ci deve provare Spalletti e deve tentare la società, perché qualcosa va fatto, altrimenti la situazione precipiterà".

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della gara di Firenze pareggiata 1 a 1: "C'é solo un calciatore che mi sembra stia incarnando lo spirito giusto che la squadra dovrebbe avere e si chiama Dusan Vlahovic. E' vero, ha sbagliato un gol nel primo tempo, allargandosi troppo e calciando fuori, ma intanto ha lottato come un leone dal primo all'ultimo minuto. Un paradosso, se uno ci pensa, perché quello che apparentemente si sta impegnando di più potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione in corso. Peraltro gli è stato tolto un rigore che per regolamento non poteva essere tolto, visto che in quella circostanza in Var non avrebbe dovuto intervenire".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Vedere questa squadra da un senso di impotenza mortificante'

Le parole di Balzarini hanno scatenato la vasta community che segue il giornalista sul web: "Questa non è la Juve. Questi non sono giocatori da Juve. Il problema è che lo stiamo dicendo, ormai, da anni. Basta, veramente basta. Non se ne può più, è straziante" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vedere le partite della Juventus fa venire lo sconforto, perché i giocatori trasmettono un senso di impotenza mortificante . Non si vince mai".