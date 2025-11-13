Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, le intenzioni della Juventus sarebbero quelle di prendere un grande centrocampista non nel mercato invernale ma nella finestra successiva, quella dell'estate 2026.

Juventus, Romano: 'A giugno il club bianconero ha intenzione di prendere un grande centrocampista'

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale Youtube e riferendosi alla Juventus e al potenziamento della rosa bianconera nella zona centrale del campo ha detto: "La Juventus approfondirà il discorso del mercato con Luciano Spalletti verso fine novembre, inizi dicembre e quindi durante quei giorni le parti si incontreranno e organizzeranno il da farsi per il successivo mese.

Quindi studieranno insieme per il profilo di un centrocampista da prendere nel 2026 ma è un discorso che non prescinde da gennaio. Il club piemontese infatti, più che nella finestra di riparazione, vuole fare un investimento per il mediano nel prossimo giugno ed è quindi probabile che in estate arriverà il grande nome".

Romano ha poi aggiunto: "Si è parlato di un interessamento della Juventus per Bernabé ma da quello che mi risulta, il Parma non ha assolutamente intenzione di privarsi dello spagnolo a campionato in corso. La società emiliana infatti ha già perso diversi pezzi nella scorsa estate, fra cui Bonny che è andato all'Inter e Leoni che è andato al Liverpool. Quindi il club gialloblu non vuole rischiare di cedere dei pezzi grossi, anzi vorrebbe aggiungerne degli altri alla rosa nel mercato invernale.

Bernabé inoltre si sta inserendo bene negli schemi di Cuenta e sta diventando uno dei calciatori imprescindibili per gli schemi del tecnico spagnolo".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Frattesi alla Juve? E' stato a lungo nella lista di squadre come Roma e Napoli ma attualmente non mi risulta sia fra i giocatori osservati da Damien Comolli. Al di là dell'apprezzamento di Spalletti per il mediano romano, la Juventus non ha avviato alcuna trattativa per uno scambio con Locatelli".

Juve, chi potrebbe essere il grande centrocampista che il club bianconero potrebbe ingaggiare a giugno

Seguendo le parole di Romano, si capisce come la Juventus punterà tutte le proprie fiches a giugno su un nome di assoluto livello.

Il sogno resterebbe quello di Sandro Tonali, mediano italiano attualmente in forza al Newcastle e che sarebbe valutato circa 100 milioni di euro. Scandagliando invece una lista di nomi più abbordabili, si possono trovare profili come quello di Franck Kessié o di Bernardo Silva, entrambi in uscita dai rispettivi club a parametro zero.