La Juventus ha da poco voltato pagina, affidando la propria panchina a Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il tecnico toscano è stato scelto dalla dirigenza bianconera per inaugurare un nuovo corso, fondato su esperienza, disciplina e una mentalità vincente. Tuttavia, nonostante il recente insediamento dell’ex commissario tecnico della Nazionale, alcune voci di mercato iniziano già a delineare scenari futuri piuttosto clamorosi.

A riaccendere il dibattito sul possibile ritorno di un grande ex è stato Paolo Bargiggia, che sui social ha lanciato un’indiscrezione destinata a far discutere: “Conte sta semplicemente preparando il campo per andare via dal Napoli a fine stagione e trasferirsi alla Juventus al posto di Spalletti”.

Una frase che, inevitabilmente, ha fatto rumore nel mondo bianconero, dove il nome di Antonio Conte continua a evocare ricordi forti e sentimenti contrastanti.

Le parole di Bargiggia

Secondo quanto riportato dal giornalista, il tecnico salentino starebbe già pianificando il suo futuro, immaginando un ritorno a Torino dopo oltre un decennio. Bargiggia ha, inoltre, aggiunto un dettaglio che alimenta ulteriormente le speculazioni: “Continui i contatti con Chiellini”. Un passaggio che suggerisce come il rapporto tra Conte e l’attuale dirigente bianconero possa giocare un ruolo chiave in questa vicenda. Chiellini, uomo simbolo della Juventus per tanti anni, è oggi una figura centrale nella nuova struttura societaria del club e potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante nel caso di un’eventuale trattativa.

Tuttavia, dal fronte juventino emergono segnali diversi. La società appare intenzionata a dare fiducia a Luciano Spalletti e a costruire con lui un progetto duraturo. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando su una gestione stabile e coerente. Nonostante le voci di un possibile ritorno di Conte, a Torino si respira la volontà di non cambiare ancora e di garantire al nuovo allenatore il tempo necessario per imprimere la propria impronta tattica e mentale al gruppo.

Si spera di andare avanti con Spalletti

Spalletti, dal canto suo, ha accettato con entusiasmo la sfida bianconera. Dopo aver guidato la Nazionale e aver vinto lo scudetto con il Napoli, il tecnico toscano è chiamato a dare nuova linfa a una squadra che ha attraversato mesi difficili, tra cambi tecnici e risultati altalenanti.

Il contratto, in scadenza a giugno 2026, testimonia la fiducia del club nei suoi confronti, ma allo stesso tempo impone la necessità di raggiungere risultati concreti.

La Juventus punta ad avere un progetto lungo con Spalletti, anche se, come sempre nel calcio, tutto sarà legato ai risultati sportivi. L’allenatore toscano resterà solo se le cose dovessero andare per il meglio. La dirigenza bianconera, però, è consapevole che la pressione dell’ambiente sarà altissima e che ogni passo falso potrà alimentare nuove voci sul futuro della panchina. Per questo, l’obiettivo di Spalletti sarà non solo vincere, ma anche convincere, restituendo alla Juventus un’identità solida e riconoscibile. Solo così potrà mettere definitivamente a tacere le voci di un clamoroso ritorno di Conte.