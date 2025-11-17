La Juventus starebbe sondando con grande attenzione il profilo di Christian Mawissa, giovane difensore centrale francese del Monaco, come potenziale rinforzo importante per il suo reparto arretrato. L’idea — riportata da più fonti di mercato — è quella di investire su un talento emergente, in linea con la strategia della dirigenza di Damien Comolli, mirata a costruire una difesa giovane e sostenibile.

Chi è Mawissa e perché piace alla Juve

Mawissa, nato nel 2005, è considerato un prospetto di alto livello: solido fisicamente, con buona struttura e dotato di ottima capacità di lettura del gioco, sa giocare in modo moderno anche con il pallone tra i piedi.

Secondo le statistiche, ha collezionato già presenze con il Monaco in Ligue 1 e in Champions League, mostrando una maturità tattica fuori dall’ordinario per la sua età.

Juventus vede in lui non solo un elemento per il presente, ma una scommessa per il futuro: una pedina economica, ma con prospettive di crescita che potrebbero renderlo centrale nella difesa bianconera negli anni a venire.

Il contesto dell’operazione

Il nuovo corso societario – con Comolli al vertice – prevede una politica di mercato molto attenta: niente grandi spese azzardate, ma investimenti mirati su giovani con alto potenziale. Mawissa incarna perfettamente questa filosofia. L’urgenza di rinforzare la difesa è reale: la rosa degli uomini arretrati della Juventus, tra infortuni e uscite, richiede elementi giovani che possano crescere e guadagnarsi minuti importanti.

Il profilo tecnico

Mawissa è un difensore centrale mancino, il che gli dà un certo valore tattico in una difesa moderna. Gioca con autorità, ha buone capacità nell’anticipo e sa gestire bene i duelli aerei. Non è solo fisicità: ha anche una discreta qualità di palleggio, una caratteristica che può tornare utile in situazioni di impostazione dal basso.

Il punto debole della trattativa

Essendo un talento abbastanza giovane, non mancano i rischi: la Juventus dovrebbe valutare non solo il costo dell’operazione (che potrebbe non essere basso, considerato il potenziale), ma anche il percorso di maturazione di Mawissa. In più, il Monaco non è certo una controparte facile per cedere i suoi giovani più promettenti e altre squadre possono inserirsi.

Secondo alcune indiscrezioni, Mawissa sarebbe una sorta di “scommessa personale” di Damien Comolli, che lo conosce bene e ne apprezza le doti tecniche e mentali.