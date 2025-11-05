L’Inter si appresta a giocare stasera a San Siro il suo quarto match in Champions League, contro una squadra sconosciuta ai più e che viene da molto lontano: il Kairat Almaty, squadra del Kazakistan.

Il gruppo diretto da Chivu [VIDEO]ha il morale alto dopo la vittoria in extremis a Verona che mantiene l’Inter a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. La squadra ha faticato e vinto solo all’ultimo minuto al Bentegodi, mostrando forse un po’ di stanchezza. Ma in Champions l’Inter ha sempre dato il meglio negli ultimi anni e l’avversario di stasera invita all’ottimismo.

Il cammino dell'Inter in Champions League

In Champions i nerazzurri hanno un cammino immacolato finora con tre vittorie su tre partite, nove gol fatti e nessuno subito. Hanno battuto lo Slavia Praga in casa (3-0) e Ajax (2-0) e Union St. Gilloise (4-0) in trasferta. Stasera cercano il quarto successo consecutivo, che sarebbe un record per il club in questa competizione.

Chivu ha invitato a non sottovalutare la partita: “Nessuna gara di Champions League è facile, e vincere non è mai scontato”. Non è previsto turnover, solo Calhanoglu dovrebbe riposare. In attacco dovrebbero partire dall'inizio Lautaro ed Esposito, ma Chivu non si sbottona: “Ho tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, ed è la cosa più importante”.

Il Kairat Almaty

Il Kairat rappresenta la città di Almaty, in Uzbekistan. Partecipa per la prima volta alla fase finale della Champions e per arrivare al girone hanno dovuto superare quattro playoffs. Nelle prime tre partite sono riusciti a racimolare un punto (0-0 contro il Pafos greco) e a segnare un gol. Hanno da poco concluso il campionato e festeggiato il quarto titolo nazionale.

Nonostante le due sconfitte in tre partite (contro Real Madrid e Sporting Lisbona), la squadra è sempre uscita dal campo a testa alta. La loro grande impresa è stata comunque eliminare il Celtic nell’ultimo turno dei playoffs.

Con una vittoria l’Inter salirebbe a 12 punti, abbastanza da garantirsi almeno i playoffs, secondo la classifica dell’anno passato.

Ma i nerazzurri puntano alla qualificazione diretta, e nei prossimi quattro turni avranno avversari di un certo livello (Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e B.Dortmund).

Probabile formazione e quote:

L’Inter dovrebbe scendere in campo con questi undici:

Sommer, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Frattesi, Zielinski, Di Marco, Lautaro, Esposito.

Quote Betfair: Inter 1.03, pareggio 20, Almaty 50

Quote Bet365: Inter 1.03, pareggio 17, Almaty 41

Con quote così basse per la vittoria semplice, si può giocare un OVER 4.5 con quota 2.2 su Betfair e 2.10 su Bet365.