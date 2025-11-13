Miralem Pjanic è tornato dove la sua carriera ha toccato l'apice, almeno per quanto riguarda i trofei vinti. Il centrocampista bosniaco, attualmente svincolato dopo l’esperienza con il CSKA di Mosca, è stato avvistato oggi alla Continassa, quartier generale della Juventus. Con lui, due volti noti del suo passato: Luciano Spalletti, attuale allenatore della vecchia signora e suo ex tecnico ai tempi della Roma, e Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero ma per anni suo compagno di squadra.

A immortalare l’incontro, una fotografia diffusa dai canali social ufficiali della Juventus: sorrisi, abbracci e quell’aria di complicità che solo chi ha condiviso anni di campo può capire.

Ma l’immagine, apparentemente innocua, ha subito acceso le speculazioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. Perché, in un periodo in cui la Juventus sta valutando mosse mirate sul mercato invernale, la presenza di Pjanic alla Continassa non può passare inosservata.

Pjanic, una semplice visita di cortesia o un primo incontro per una nuova avventura insieme?

Il bosniaco, 35 anni compiuti, è al momento libero da vincoli contrattuali: un parametro zero di lusso, insomma. E guarda caso, proprio un profilo con le sue caratteristiche – esperienza internazionale, qualità in costruzione e capacità di gestire i tempi di gioco – è quello che la Juventus sta cercando per rinforzare la mediana a gennaio.

Se oltre a questo, si considerano le difficoltà economiche della Vecchia Signora, costretta a operare con prudenza sul mercato invernale, allora si capisce quanto possa essere appetibile la pista “a costo zero”. E se quindi la visita di Pjanic fosse più di un semplice saluto?

Per ora, dal club filtrano sorrisi e nessuna conferma. Ma l’immagine pubblicata sui social potrebbe rappresentare molto più di un ricordo nostalgico: un indizio, magari, di un dialogo che si è riaperto. Dopo tutto, la Juventus e Pjanic hanno condiviso stagioni vincenti e un legame mai davvero interrotto.

Chissà, dunque, se quello di oggi non sia solo il primo capitolo di un ritorno in grande stile. Per ora resta la foto: tre protagonisti del calcio italiano, insieme di nuovo.

Ma dietro quell’istantanea potrebbe nascondersi una storia pronta a riaccendersi.

Juve, anche Verratti tra i nomi potenzialmente attenzionati

Oltre a Pjanic la Juventus cercherebbe anche altri nomi per potenziare il centrocampo e in merito a questo, era rimbalzata nelle scorse settimana la notizia che avrebbe voluto i bianconeri sul profilo di Marco Verratti. Un nome affascinante, per qualità tecniche e storia, ma che rispetto a Pjanic sarebbe sicuramente più complesso da portare alla Continassa. Il motivo è semplice: Verratti è legato da un contratto con l'Al-Duhail, club qatariota che gli corrisponde annualmente uno stipendio monstre da 30 milioni di euro.