Il giornalista Mirko Nicolino ha scritto sul proprio account X un commento a seguito della vittoria per 2-1 ottenuta dalla Juventus di Luciano Spalletti sul Cagliari: "Servivano tre punti e sono arrivati. Per il resto faccio onestamente fatica anche solo a commentare. Una serie di errori tecnici imbarazzanti, anche in situazioni di gioco molto semplici. Impresentabili gli ingressi di Openda e David. Dopo il cambio di panchina c'era stato un leggero miglioramento d'orgoglio. Ora la squadra peggiora di gara in gara per proposta collettiva e nei singoli.

A parte Yildiz è un pianto greco".

Juve, i tifosi rispondono a Nicolino: 'Errori imperdonabili in Serie A'

Un commento, quello di Nicolino, che ha trovato il consenso di una lunga schiera di tifosi bianconeri sul web: "Errori imperdonabili in Serie A e nella Juve. Openda e David terribili. Cambiaso male. Una cosa tremenda. Secondo me il problema non è solo tecnico, ma anche di testa. Sono impauriti, senza coraggio, senza fame. Non vedo come questa squadra possa arrivare quarta" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Dopo il primo tempo in Norvegia si pensava che almeno uno scatto di orgoglio, di personalità, si potesse intravvedere, ma per questi ragazzi orgoglio e personalità sono vocaboli vuoti".

Juve, Tolomei: 'Stasera questa squadra ha mostrato tutta la sua fragilità'

Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale X parlando della vittoria sudata della Juventus per 2-1 contro il Cagliari: "Allora, partiamo dalle cose positive: una, i tre punti e sì, la doppietta di Yildiz. Adesso però dobbiamo parlare anche della partita e non accetto più disamine come quelle con lo Sporting Lisbona, dove la Juve crea, però non vince. Stasera la Juve ha dimostrato tutto il suo atteggiamento e soprattutto tutta la sua fragilità. A un certo punto anche il Cagliari veniva giù un po' da tutte le parti, creando magari meno di altre grandi squadre ma comunque provocando delle difficoltà ai bianconeri veramente inutili e da folli.

La Juve comincia al piccolo trotto e vive di fiammate, perché sono convinto che tutto sommato tecnicamente non parliamo di un top club ma neanche di una squadra di basso livello. Qualcos'altro magari ha difettato, come l'atteggiamento, la testa e una parte più bassa del corpo che chiamerò in maniera più edulcorata attributi".

Tolomei ha poi concluso: "Quindi la Juve vince, batte il Cagliari, ma per quanto mi riguarda soffrendo fino alla fine. Vorrei inoltre glissare sugli ultimi 10 minuti delle nostre due nuove punte. Per quanto mi riguarda per il futuro, mi lascia ancora un enorme punto di domanda".