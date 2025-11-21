La Juventus si prepara a mesi intensi sul fronte rinnovi, e uno dei dossier più delicati riguarda senza dubbio Kenan Yildiz. Il talento classe 2005 è considerato uno dei profili su cui costruire il futuro bianconero, ma la trattativa per il prolungamento del contratto richiederà tempo, calma e soprattutto chiarezza tecnica sul progetto che il club intende proporgli. Nei prossimi mesi, la dirigenza lavorerà infatti per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, con l’obiettivo dichiarato di blindare uno dei gioielli più preziosi dell’attuale rosa.

Sull’argomento è intervenuto anche Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione, smontando alcune voci circolate nelle ultime ore e relative a un possibile accordo già raggiunto tra Juventus e Real Madrid. Il giornalista ha parlato con la consueta chiarezza, sottolineando che non ci sono elementi concreti che possano far pensare a un pre-accordo per il futuro del giovane turco. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Che ci siano degli ammiccamenti o addirittura che ci sia già un pre-accordo tra la Juve e il Real Madrid per la cessione di Yildiz non mi risulta. Non mi risulta. Sarebbe quantomeno buffo, usiamo questo termine un po’ arcaico, che Chiellini si mette a spendere determinate parole dicendo: ‘state tranquilli, comunque si arriverà alla conclusione della trattativa in maniera positiva’.

E poi te lo soffia il Real Madrid”.

Le parole di Balzarini

Balzarini ha poi ampliato il discorso, ricordando come Yildiz sia oggi un patrimonio tecnico ed economico di enorme valore per la Juventus. Nonostante i rumors di mercato, il club non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero, anche perché la valutazione del giocatore è ormai salita a cifre molto importanti. Lo stesso giornalista lo conferma: “Nessuno soffia niente, ammesso che sapete bene, Yildiz ha una sua valutazione che oscilla in questo momento tra gli 80 e 100 milioni”. Una cifra che colloca il classe 2005 tra i giovani più costosi e ricercati del panorama europeo.

Un valore simile rappresenta non solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un segnale della crescita esponenziale avuta dal ragazzo nell’ultimo anno. È il tipo di valutazione che spinge un club a investire tempo e risorse per proteggerlo e per costruire attorno a lui un progetto credibile. Non a caso, la Juventus considera Yildiz uno dei punti cardine su cui basare il proprio futuro tecnico.

Yildiz concentrato sul campo

Sul campo, però, Yildiz pensa esclusivamente alla Juventus e alla stagione in corso. Gli impegni sono tanti e ravvicinati, e il prossimo appuntamento chiave è la sfida contro la Fiorentina, un match sempre molto sentito dall’ambiente bianconero. A Firenze il turco sarà titolare, un segnale evidente della fiducia dell’allenatore e dell’importanza che il ragazzo ha ormai assunto nello scacchiere tecnico della squadra.

Resta invece da definire chi giocherà al suo fianco. La sensazione è che uno dei più seri candidati per partire dall’inizio sia Francisco Conceicao, giocatore in crescita e dotato di caratteristiche complementari a quelle di Yildiz. Sul ruolo di centravanti, invece, il ballottaggio è ancora aperto: uno tra David o Openda dovrebbe guidare l’attacco, con la decisione finale che verrà presa probabilmente solo nelle ore precedenti alla partita.

In attesa del rinnovo, dunque, Yildiz continua a essere centrale nei piani della Juventus, sia societari che tecnici. Il club vuole blindarlo, l’allenatore punta su di lui e il giocatore risponde sul campo. I prossimi mesi diranno se arriverà anche la firma tanto attesa.