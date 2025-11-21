Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, ci sarebbe stata una differenza di trattamento a livello di giustizia sportiva e eco mediatico rispetto al caso plusvalenze che colpi la Juve e quello ritornato a galla nelle scorse ore del Napoli e di Osimhen.

Sandro Sabatini: 'Le sanzioni alla Juve per le plusvalenze a confronto con il caso Osimhen sono una grande ingiustizia'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube mettendo a paragone quello che sta accadendo con il Napoli, per il rinvio a giudizio del presidente ADL sul caso Osimhen rispetto al noto caso plusvalenze che colpi la Juve: "C'è stato il rinvio a giudizio per il Napoli di De Laurentis e quindi vuol dire che la giustizia ordinaria va avanti lì dove la giustizia sportiva invece si è fermata e anzi un po' ovunque si legge che non ci sono i presupposti per un nuovo processo sportivo.

Giusto così, infondo il processo su Osimhen c'è già stato due volte con due assoluzioni e quando poi il procuratore federale Chiné ha avuto a disposizione le carte nuove da parte della giustizia ordinaria, ha deciso di non riaprire il fascicolo. È giusto che sia così? Assolutamente, diciamolo, perché non è che per combattere un'ingiustizia, si deve trasformare un altro episodio in ingiustizia a sua volta. Mi spiego meglio: secondo me le plusvalenze della Juventus alla fine per tutte le sanzioni, per tutte le squalifiche, le inibizioni e per il patteggiamento, rappresentano comunque al confronto con Osimhen una grande ingiustizia. Quindi se è giusto quello che sta accadendo su Osimhen è ingiusto quello che è accaduto alla Juventus".

Ancora Sabatini: "E' evidente che lo spazio che occupava nella prima pagina di tutti i giornali sportivi e politici la situazione Juventus, nei giornali di oggi che riguardava il rinvio a giudizio del Napoli per l'affare Osimhen non c'è traccia. È inutile che mi metto a fare la rassegna stampa, basta che guardate le prime pagine dei quotidiani di oggi per capirlo. Quindi la sensazione è che c'è stata una differenza di trattamento".

Infine il giornalista sul caso plusvalenze ha ribadito: "La Juventus è stata punita per un sistema messo in atto. Ma da quello che mi risulta non si fanno da soli i sistemi. Che cosa voglio dire? Semplice, le plusvalenze si fanno in due e per la Juventus c'è stata la penalizzazione, le sanzioni, le squalifiche, le inibizioni, eccetera eccetera.

Per tutte le altre società non c'è stato nulla. È normale? Per me no, perché è un reato che si commette in due".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Se ci fossero dirigenti con gli attributi alla Continassa dovrebbero ritirare la squadra'

Le parole di Sabatini hanno acceso il contraddittorio: "Tutto questo è gravissimo! La società Juventus se avesse una proprietà con gli attributi dovrebbe chiudere baracca e burattini e trasferire tutto in un'altra nazione, magari ripartendo da zero" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma qui nessuno è così rimbambito da non sapere che l'unico obbiettivo era la Juve per far pagare ad Agnelli il tentativo della superlega".