Questa estate la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su Fabio Miretti, riportandolo a Torino dopo l’esperienza in prestito al Genoa. Il centrocampista classe 2003 è sempre stato considerato un patrimonio del club bianconero, ma il suo rientro non è stato semplice: nelle prime settimane della nuova stagione, infatti, Miretti ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio muscolare che ne ha rallentato l’inserimento nel gruppo guidato da Luciano Spalletti. La sua condizione è però migliorata costantemente, fino a permettergli ora di tornare finalmente parte attiva del progetto tecnico.

In questo senso, le parole di Fabrizio Romano hanno aggiunto un elemento significativo nella valutazione del momento che sta vivendo il giovane centrocampista. Sul suo canale YouTube, infatti, il noto esperto di mercato ha spiegato come il rendimento di Miretti stia incidendo sulle scelte dell’allenatore: “Fabio Miretti sta cambiando le sue gerarchie all’interno della Juventus. Insomma, l’impatto avuto nelle ultime partite è già significativo. Mi risulta che Luciano Spalletti sia anche molto contento nell’atteggiamento di Miretti in allenamento. Miretti che si sta mettendo in gioco, che sta dimostrando di voler giocare alla Juventus”.

Parma interessato a Miretti

Un quadro chiaro, che certifica il momento positivo del centrocampista, finalmente tornato a inserirsi con continuità nei meccanismi della squadra.

La sua voglia di mettersi a disposizione, unita alla capacità di adattarsi a diverse zone del campo, sta convincendo sempre più Spalletti, che negli ultimi allenamenti lo ha provato in più ruoli, sia come mezzala sia come trequartista alle spalle della punta.

Nonostante la crescita e l’attenzione ricevuta in bianconero, Miretti continua a essere seguito con interesse anche da altri club. Fabrizio Romano, infatti, ha aggiunto un dettaglio rilevante sul futuro del centrocampista, spiegando come alcune società non abbiano smesso di monitorarlo: “Resta un pallino del Parma, Fabio Miretti, ancora oggi. Diciamo che se il Parma potesse esprimere un desiderio realistico sul mercato sarebbe Fabio Miretti per una questione di caratteristiche, per una questione di potenziale, per una questione di qualità.

Insomma, al Parma Miretti piaceva in estate, piace ancora oggi tantissimo il Parma in inverno farà un mercato comunque anche numericamente importante, non uno o due acquisti, credo anche qualcosa in più. E Miretti rimane un pallino”.

Il club ducale, già interessato in estate, potrebbe dunque tornare alla carica durante la sessione invernale, soprattutto se la Juventus dovesse aprire a un nuovo prestito. Tuttavia, al momento l’intenzione dei bianconeri sembra essere quella di trattenere il giocatore, anche in virtù della considerazione crescente che Spalletti ha nei suoi confronti.

Miretti spera nella riconferma

Nel frattempo, la Juventus si prepara alla delicata sfida contro il Cagliari, una gara che potrebbe vedere Miretti partire dal primo minuto.

Contro il Bodo Glimt, infatti, il numero 21 bianconero è stato tra i più positivi: dopo un primo tempo opaco, è riuscito a rialzare il livello nella seconda frazione, mostrando personalità, intensità e una ritrovata brillantezza atletica. Proprio per questo Spalletti sta valutando seriamente di schierarlo titolare, sia come mezzala accanto a Locatelli sia come trequartista in un ruolo più offensivo. Le ultime indicazioni arriveranno dagli allenamenti delle prossime ore, ma la candidatura di Miretti è più che concreta e il giovane centrocampista è pronto a sfruttare al massimo questa nuova occasione.