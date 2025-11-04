In estate, la Juventus ha messo a segno un colpo importante sul mercato, assicurandosi Jonathan David a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Lille. L’attaccante canadese, corteggiato da diversi club europei, aveva scelto Torino per intraprendere una nuova avventura in Serie A, con l’obiettivo di confermare le sue doti di goleador e diventare un punto di riferimento nel progetto bianconero. Tuttavia, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni avevano iniziato a circolare, ipotizzando un possibile addio già nel mercato di gennaio.

Voci che hanno destato preoccupazione tra i tifosi juventini, ma che sono state prontamente smentite da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il giornalista esperto di calciomercato ha chiarito la situazione con parole nette: “Verificando questa notizia, lato club, lato giocatore, arrivano smentite un po’ da tutti”. Una frase che mette fine alle speculazioni e conferma come la Juventus e il giocatore siano entrambi convinti di proseguire insieme il percorso iniziato pochi mesi fa.

La rivelazione di Romano

Romano ha poi aggiunto un dettaglio significativo riguardo alla posizione del club nei confronti di David: “La posizione molto chiara che arriva sia da chi è vicino a Jonathan David sia dalla Juventus è una posizione di protezione assoluta nei confronti di Jonathan David”.

Dunque, la società bianconera crede fermamente nelle qualità del canadese e intende dargli tempo per esprimersi al meglio.

D’altronde, come lo stesso Romano ha sottolineato, l’avvio non è stato semplice per nessuno all’interno dell’ambiente juventino: “Chiaramente cambio di allenatore, una serie di questioni, insomma è stato un inizio difficile per tutti”. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera ha portato inevitabilmente a un periodo di transizione, con nuovi schemi e un diverso approccio tattico da assimilare. Per un giocatore appena arrivato come David, l’adattamento richiede tempo, fiducia e continuità.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto un altro elemento importante per tranquillizzare i tifosi: “Da quanto mi risulta, non sta sondando il mercato per andare via a gennaio”.

Una conferma ulteriore della volontà del giocatore di rimanere a Torino e di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel gruppo.

Spalletti dovrà rilanciare David

Adesso la palla passa a Luciano Spalletti, chiamato a trovare le soluzioni giuste per rimettere David nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Il canadese, che ha già dimostrato in Francia di saper essere decisivo, deve ritrovare fiducia e continuità. Il nuovo modulo con due punte adottato dal tecnico potrebbe rappresentare un’occasione preziosa per rilanciarlo: David può infatti agire sia accanto a Dusan Vlahovic sia al fianco di Lois Openda, offrendo così diverse opzioni tattiche.

La strada, dunque, sembra tracciata: Jonathan David resta al centro del progetto bianconero.

La Juventus non intende privarsene e il giocatore non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Dopo un inizio complicato, l’obiettivo è ripartire con determinazione, per dimostrare che la fiducia riposta in lui dal club e da Spalletti non è stata affatto malriposta.