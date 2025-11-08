La Juventus continua il proprio percorso di ricerca della miglior forma possibile sotto la guida di Luciano Spalletti, con la dirigenza impegnata a sostenere e rafforzare un progetto tecnico chiaro, ma ancora non completamente definito nella sua efficacia offensiva. Il derby contro il Torino, terminato 0-0, ha mostrato una squadra compatta e ben organizzata, ma con evidenti difficoltà negli ultimi metri. Dall’altra parte il Torino ha confermato solidità, ordine e personalità, riuscendo a limitare le individualità bianconere, soprattutto in attacco.

Il match, caratterizzato da ritmi intensi e tanta lotta in mezzo al campo, ha visto brillare soprattutto i due portieri: Di Gregorio da una parte e Paleari dall’altra.

Juventus: prestazione solida ma senza incisività

Michele Di Gregorio è stato certamente tra i migliori. Il portiere bianconero ha offerto una prova di grande reattività, chiudendo ogni varco e risultando determinante su un paio di conclusioni pericolose del Torino. La sua sicurezza ha rappresentato un riferimento per tutto il reparto difensivo.

In difesa, Pierre Kalulu ha gestito con ordine la propria zona, mostrando anche iniziativa in fase offensiva. Rugani ha giocato con calma nel primo tempo, venendo poi sostituito da Federico Gatti nella ripresa: quest’ultimo ha vissuto momenti più complicati, ma ha potuto contare sul sostegno di Di Gregorio nei frangenti più delicati.

Teun Koopmeiners si è dimostrato ancora una volta un giocatore estremamente intelligente. Impiegato come difensore aggiunto, ha interpretato il ruolo con personalità, leggendo con cura linee di passaggio e tempi di uscita sul portatore. Un esempio di duttilità moderna.

Weston McKennie ha alternato fasi energiche ad altre più imprecise. Il suo inserimento centrale è stato una delle opzioni offensive più interessanti, ma davanti alla porta ha trovato un Paleari irreprensibile. Manuel Locatelli ha lavorato con buona regia verticale, trovando spunti illuminanti in almeno due occasioni, senza però ricevere la concretizzazione desiderata.

Khephren Thuram ha mostrato brillantezza solamente a tratti, con buona continuità nella prima parte ma un calo evidente nel secondo tempo.

Andrea Cambiaso, invece, ha vissuto una serata priva di spunti, spesso incerto nel momento decisivo. Francisco Conceição ha brillato nei primi minuti con dribbling e conclusioni, poi si è gradualmente spento, lasciando spazio a Edon Zhegrova, che ha portato ritmo, uno contro uno e imprevedibilità.

Kenan Yildiz ha vissuto una gara divisa in due. Bloccato nel primo tempo, decisamente più ispirato nel secondo, ha creato situazioni interessanti ed è sembrato uno dei pochi in grado di accendere il gioco. Lo stesso non si può dire di Dusan Vlahovic, contenuto con decisione da Guillermo Maripan, in una delle sfide più difficili della sua stagione. Il suo ingresso è stato poi seguito da quello di Jonathan David, che non è riuscito a incidere in modo significativo.

Luciano Spalletti non ha trovato la chiave per aprire l’organizzazione granata. La manovra è stata costante ma poco imprevedibile, e la squadra ha dato la sensazione di avere ancora margini importanti da colmare sul piano dell’incisività.

Torino: una difesa solida e un Paleari in grande serata

Alberto Paleari è stato protagonista di una partita di alto livello. Reattivo, sicuro nelle uscite e coraggioso nelle situazioni ravvicinate, ha fornito una prestazione che ha dato fiducia a tutto il gruppo.

Ardian Ismajli ha confermato ancora una volta di essere uno dei centrali più affidabili di questa fase della stagione. Tempismo, duelli vinti e capacità di lettura lo hanno reso decisivo. Accanto a lui Guillermo Maripan ha dominato fisicamente la sfida diretta con Vlahovic, riuscendo a neutralizzare quasi ogni tentativo dell’attaccante serbo.

Saul Coco ha vissuto una gara più complessa, spesso sollecitato da Conceição e Zhegrova, ma è comunque riuscito a non perdere lucidità. Sulle fasce Marcus Pedersen e Valentino Lazaro hanno alternato momenti positivi a tratti di difficoltà, soprattutto quando si sono trovati ad affrontare gli esterni bianconeri in progressione.

Il centrocampo granata ha lavorato molto senza palla. Cesare Casadei e Ivan Ilic hanno dovuto limitarsi soprattutto alla fase difensiva, mentre l’ingresso di Asllani nella ripresa ha dato un po’ più d’ordine. In avanti Simeone si è acceso a intermittenza, con qualche spunto di qualità, mentre Ché Adams ha offerto dinamismo e per poco non ha trovato il gol.

La gestione tattica della partita da parte dello staff tecnico granata è stata equilibrata, paziente e intensa.

Il risultato conferma una squadra compatta, difficile da affrontare e consapevole dei propri mezzi.

Juventus: come potrebbe valorizzare al meglio Dusan Vlahovic

In una Juventus come quella attuale, Vlahovic ha bisogno di un contesto offensivo più dinamico. Il serbo, giocatore dalle qualità tecniche e fisiche indiscutibili, dà il meglio quando può attaccare lo spazio oppure ricevere palloni rapidi e puliti negli ultimi sedici metri. Nel sistema di Spalletti, che richiede circolazione e precisione negli appoggi, la sua partecipazione dovrebbe essere più attiva nella costruzione, ma senza snaturarne la natura da finalizzatore puro.

Una struttura che potrebbe aiutarlo di più prevede:

un rifinitore stabile tra le linee

esterni più larghi e verticali

centrocampo capace di aumentare la velocità dei passaggi

In questo modo il numero 9 potrebbe trovare più situazioni di tiro pulito, meno duelli spalle alla porta e più occasioni per incidere.

Il derby della Mole non ha regalato gol, ma ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre. La Juventus mostra una solidità sempre più chiara, ma allo stesso tempo un attacco che necessita di brillantezza e più continuità nell’ultimo passaggio. Il Torino, invece, conferma compattezza, spirito e una struttura difensiva che è ormai una sicurezza. Le prossime partite potranno chiarire se questo equilibrio potrà trasformarsi, per almeno una delle due squadre, in una crescita più ampia e definitiva.